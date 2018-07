87.672 Dollar für eine einzelne Magickarte: Diesen Preis erzielte ein schwarzer Lotus auf eBay. Wie kann eine Sammelkarte so teuer werden? Indem sie nicht nur verflixt, sondern auch noch verflixt alt und selten ist! Der Lotus wurde nur in den drei Sets Alpha, Beta und Unlimited sowie der Collector's Edition gedruckt, die allesamt 1993 erschienen. Damit gibt es weniger als 40.000 Exemplare auf der ganzen Welt - und nur 1100 davon aus Alpha, dem allerersten Magic-Set.

Der Lotus, der auf eBay für 87.672 über die virtuelle Ladentheke ging, stammte aus der Alpha-Edition. Außerdem hatte er von der Agentur Beckett die Qualitäts-Wertung 9,5 von 10 erhalten, ist also eins der am besten erhaltenen Exemplare auf der Welt.

Und was macht die Wunderblume jetzt so mächtig? Der schwarze Lotus gehört zu den sogenannten Power Nine, neun der mächtigsten Magic-Karten aller Zeiten. Sie alle stammen noch aus einer Zeit, als die Designer die Balance des Spiels einfach noch nicht richtig einschätzen konnten. Es war schließlich das erste seiner Art!

Und so schenkte der schwarze Lotus seinen glücklichen Besitzern für einen Zug völlig gratis drei Mana extra und wirbelte jede Form von Chancengleichheit durcheinander: Im ersten Zug schmettern Lotus-Spieler schon Karten für vier Mana aufs Feld, während der Gegner nur eins hat. Zum Vergleich: Die Hearthstone-Karte Anregen schüttete ursprünglich zwei Mana aus, und selbst das war noch zu mächtig und musste auf eins gesenkt werden. Bei einem gedruckten Kartenspiel gibt es freilich keine Balance-Patches im Nachhinein und der Lotus wurde nach seinem Debüt-Jahr einfach nicht mehr gedruckt. Heute ist er in fast allen Magic-Formaten illegal. Nur in Vintage darf man ihn spielen - und selbst dort nur einmal pro Deck.