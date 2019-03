Artifact hatte eigentlich ziemlich gute Karten. Mit Richard Garfield stand Valves Entwicklerteam ein Experte zur Seite, der mit Magic: The Gathering das erfolgreichste Kartenspiel der Welt erfunden hatte. Und in den Jahrzehnten danach noch diverse andere Brett- und Kartenspiele entwarf. Doch die Spielerzahlen von Artifact sanken nach einem beachtlichen Höchststand von 60.000 gleichzeitig aktiven Spielern rapide ab. Und haben sich bis heute nicht erholt. Aktuell liegt der Maximalwert pro Tag bei etwa 600 gleichzeitig aktiven Leutchen.

Valve entlässt aktuell Leute. Offiziellen Stellungnahmen zufolge wurden 13 Mitarbeiter vor die Tür gesetzt. Die gestrichenen Stellen stammen aus diversen Abteilungen, beispielsweise VR, Steam Controller oder eben Artifact-Entwicklungsteam. Zu den Entlassungen gehören außerdem aufgekündigte Vertragspartnerschaften - unter anderem mit Richard Garfield und seiner Firma Three Donkeys.

Garfield hat sich gegenüber Artibuff zu der geplatzten Partnerschaft geäußert. Einen direkten Zusammenhang zum ausbleibenden Erfolg von Artifact nennt er zwar nicht, doch die zwei Gründe, die er nennt, hängen durchaus mit dem holprigen Erfolgskurs des Spiels zusammen:

"Uns hat die Entlassung nicht überrascht, wenn man bedenkt, wie holprig der Launch von Artifact war. Das Team ging mit Eifer an die Sache heran und war überzeugt, hier ein gutes Produkt erschaffen zu haben. Doch es wurde schnell klar, dass es ziemlich schwierig sein würde, das Spiel dahin zu bekommen, wo wir es haben wollten. Die aufgekündigte Partnerschaft ergibt aus mehreren Gründen Sinn. Um mal zwei zu nennen: Da das Spiel jetzt erschienen ist, wird exaktes Zeitmanagement umso wichtiger. Je mehr Stimmen du in deinem Team koordinieren musst, desto langsamer wird deine Entscheidungsfindung. Ein weiterer Grund: Unsere Expertise von 3 Donkeys ist nach vier Jahren intensiver Zusammenarbeit einfach nicht mehr so nötig."