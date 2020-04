Für viele ist die Story um Ezio Auditore da Firenze immer noch das absolute Highlight der Assassin's-Creed-Reihe. Seinen ersten Auftritt in Assassin's Creed 2 könnt ihr wohl bald kostenlos erleben: Wie mydealz meldet, schenkt euch Ubisoft das Spiel ab dem 14. April 2020 bei Uplay. Die beiden Nachfolger AC: Brotherhood und AC: Revelations soll es jeweils vergünstigt geben.

Derzeit verschenkt der Publisher eine ganze Reihe von Spielen aus dem eigenen Line-Up. Ausdrücklich, um Spieler während der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen fürs Daheimbleiben zu belohnen.

Welche Spiele werden noch Teil der Aktion sein? Im Rahmen der Aktion gab es bereits Child of Light und Rayman Legends kostenlos. Welche Titel in Zukunft noch verschenkt werden, ist noch nicht genau bekannt, Ubisoft nannte aber unter anderem Just Dance. Aktuelle Infos findet ihr immer auf der offiziellen Free-Events-Seite.

Die Ezio-Trilogie ist ein Muss für Fans

Assassin's Creed 2 erschien erstmals vor ziemlich genau zehn Jahren für den PC und spielte im Italien des 15. Jahrhunderts. Das Spiel war der Beginn der Geschichte des Assassinen Ezio, der eine Verschwörung rund um seine Familie aufdecken musste. Na gut, streng genommen war Desmond die eigentliche Hauptfigur, aber wenn wir mal ehrlich sind fiel der im Vergleich zu Ezio ganz schön blass aus.

Warum Ezio bis heute der beliebteste Protagonist aus dem gesamten AC-Universum ist, haben wir in einem Video beleuchtet:

Die Ezio-Trilogie von Assassin's Creed

In den beiden Nachfolgern Brotherhood und Revelations kehrte Ezio ebenfalls zurück. Spielerische Neuerungen wie ein Multiplayer-Modus und der Wechsel zwischen Desmond, Ezio und dem Vorgänger-Assassinen Altaïr brachten Abwechslung ins Spielprinzip.

Falls ihr die Ezio-Trilogie bisher verpasst haben solltet, wird es höchste Zeit, sie nachzuholen. Und wenn ihr euch über Ostern langweilt, haben wir hier acht kostenlose Spiele bei Steam und Epic herausgesucht, die sich auf jeden Fall lohnen:

36 4 Mehr zum Thema 8 Gratis-Spiele auf Steam & Epic über Ostern

Ihr seid nostalgisch geworden? Dann schaut doch mal in unser Archiv-Video für Plus-Abonnenten rein, in dem wir darüber sprechen, warum AC2 der perfekte Nachfolger war.