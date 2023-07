Das für viele Fans beste Assassin's Creed soll als Remake zurückkehren

Geht es nach der Gerüchteküche, kehrt Edward Kenway noch einmal auf die Bildschirme zurück.

Die Frage nach dem besten Assassin's Creed könnte Anhänger der Meuchelmörder-Reihe einen ganzen Abend lang beschäftigen, ohne zu einer klaren Antwort zu gelangen. Zu unterschiedlich sind die Schauplätze der einzelnen Serienteile, zu vielfältig die Geschmäcker der Fans.

Ein Spiel wird aber sehr oft genannt, wenn es um den Höhepunkt der Reihe geht: Black Flag. Und ebenjenes soll ein ausgewachsenes Remake erhalten, wobei die Gerüchte auch gleich eine schlechte Nachricht im Schlepptau haben.

Zuerst die gute Nachricht …

Positiv kann Fans stimmen, dass die Gerüchte nicht von irgendeinem Twitter-Leaker stammen, sondern von Kotaku. Die Website beruft sich auf gleich zwei Quellen, die mit der Angelegenheit sehr vertraut sein sollen. Macht das die ganze Geschichte zweifelsfrei wahr? Nein, das nicht. Aber sie dürfte Fans dennoch berechtigten Anlass zur Hoffnung geben.

Außerdem gibt Kotaku an, bei Ubisoft angefragt zu haben, dort wolle man sich zu dem Gerücht jedoch nicht äußern. Ein klares Nein klingt anders.

PLUS 8:33 Assassin's Creed 4: Black Flag - »Eine der schönsten Open Worlds«

Federführend für das Remake von Assassin's Creed: Black Flag soll das Ubisoft-Studio in Singapur sein. Diese Wahl wäre einleuchtend, denn das Team war in der Vergangenheit vor allem dafür zuständig, die Ozean-Technologie der Reihe immer wieder auf ein neues Niveau zu heben. Da Black Flag bis heute für seine bombastisch in Szene gesetzten Seeschlachten ist, wäre das Remake hier also in guten Händen.

… und jetzt die schlechte Nachricht

Bevor ihr jetzt freudestrahlend einen Schuss Rum in euren Kaffee kippt, setzen wir das Segel der Euphorie schnell noch auf Halbmast. Denn einen Haken hat die ganze Sache mit dem Remake, wenn es sich wirklich in der Mache befinden sollte: Bis zum Release dauert es laut der Quelle noch mehrere Jahre.

Der Grund ist simpel: Derzeit befinde sich das Remake von Black Flag noch ganz am Anfang in der Planungsphase. Und bei einem Remake können wir davon ausgehen, dass nicht nur die Technik, sondern auch das Gameplay an vielen Stellen grundlegend verändert und an moderne Standards angepasst wird. Das nimmt wenig überraschend viel Zeit in Anspruch.

Keine Sorge, wenn ihr Piraten-Fans seid: Bevor das Remake von Assassin's Creed: Black Flag erscheint, sollt ihr noch in den Genuss von Ubisofts Skull & Bones kommen. Angesichts der ständigen Verschiebungen des Freibeuter-Spiels könnten Spötter nun entgegnen: Das bleibt abzuwarten!

Würdet ihr euch über ein Remake von Assassin's Creed: Black Flag freuen? Ist dieser Teil der Reihe euer liebster oder steht ein anderer Serieneintrag bei euch ganz oben auf dem Podest und wenn ja, welcher? Konntet ihr womöglich überhaupt nichts mit dem Setting von Black Flag anfangen? Auch okay, ihr könnt uns eure Meinung so oder so gerne in die Kommentare schreiben!