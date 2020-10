In der Assassins-Creed-Reihe lässt Ubisoft euch nicht nur zahlreiche historische Settings erleben, sondern will euch auch über sie informieren. Kurz vor dem Release von AC Valhalla verstärken sie diese Anstrengungen jetzt mit einem neuen Wikinger-Podcast auf Spotify.

Die jeweils etwa 15-Minuten langen Episoden sollen euch dabei die Geschichte der Wikinger näherbringen. Allerdings reden sie nicht einfach nur über deren Kultur und Bräuche, sondern schmücken die Erzählungen auch noch mit Soundeffekten, Musik und ähnlichem aus.

Das bietet der Podcast aktuell

Derzeit stehen fünf Episoden zur Verfügung, die zusammen eine Laufzeit von 1 Stunde 19 Minuten besitzen. Die gibt es hier bei Spotify übrigens auch auf Deutsch (vielen Dank an GameStar-Leser Julius213 für den Hinweis!). Die folgenden Geschichten aus der Zeit der Wikinger könnt ihr mit »Echos aus Valhalla« erleben:

Episode 1 - Die Söhne des großen Nordens: Erklärt euch, wer genau die Wikinger überhaupt waren, wie sie lebten und was sie dazu antrieb, ihre Heimat auf der Suche nach Ruhm und Ehre zu verlassen.

Erklärt euch, wer genau die Wikinger überhaupt waren, wie sie lebten und was sie dazu antrieb, ihre Heimat auf der Suche nach Ruhm und Ehre zu verlassen. Episode 2 - Drachen der Seen: Schickt euch auf eine Reise mit einem Wikinger-Schiff, das sich Gefahren wie Gewitterstürmen und einer unruhigen See stellen muss.

Schickt euch auf eine Reise mit einem Wikinger-Schiff, das sich Gefahren wie Gewitterstürmen und einer unruhigen See stellen muss. Episode 3 - Thor's Hammer: Erzählt von den Kämpfen und den Raubzügen im englischen Königreich und erklärt, wie man mit Gefangenen umgegangen ist.

Erzählt von den Kämpfen und den Raubzügen im englischen Königreich und erklärt, wie man mit Gefangenen umgegangen ist. Episode 4 - Geburt eines Imperiums: Zehn Jahre nach den ersten Siegen wird eine neue Siedlung aufgebaut. Doch in England regt sich Widerstand.

Zehn Jahre nach den ersten Siegen wird eine neue Siedlung aufgebaut. Doch in England regt sich Widerstand. Episode 5 - Der Anbruch einer neuen Ära: Alfred der Große schlägt zurück, während die Plünderzüge der Wikinger in England weitergehen.

Was muss man noch vor dem Release wissen?

Auch wenn es sich bei dem Podcast nicht um eine ausführliche Dokumentation handelt, stimmt er euch mit einigen interessanten Fakten auf die Reise in die Zeit der Wikinger ein. Für den nahenden Release am 10. November 2020 gibt es jedoch noch viel mehr, was ihr wissen solltet. In unserer FAQ zu AC Valhalla fassen wir alles Wichtige zusammen:

So geben wir euch einen Einblick darüber, worum sich Valhalla überhaupt drehen wird, welche Regionen ihr besuchen könnt und auch wie historisch akkurat das Spiel wohl werden wird. Und natürlich haben wir auch schon Gameplay für euch: