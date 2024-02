Assassin's Creed Red: Der Release-Zeitraum für das Japan-AC ist geleakt

Ubisoft möchte 2024 mit Assassin's Creed: Codename Red den nächsten großen AC-Titel veröffentlichen.

Assassin’s Creed: Codename Red soll 2024 erscheinen - das enthüllte zumindest Insider Tom Henderson Anfang November 2023. Bisher weiß man nur, dass das neue Assassin’s Creed im feudalen Japan spielt und es zwei spielbare Hauptcharaktere geben soll. Sogar die Identität der beiden steht wohl schon fest.

Release-Zeitraum für zwei große Blockbuster-Titel steht so gut wie fest

Jetzt konkretisiert Henderson den Release-Zeitraum in einem umfangreichen Report, der laut ihm wiederum auf vertraulichen Gesprächen mit der Ubisoft-Belegschaft basiert. Henderson identifiziert für 2024 zwei Blockbuster-Hoffnungen für Ubisoft:

Star Wars: Outlaws soll in der ersten Jahreshälfte 2024 erscheinen.

Assassin’s Creed Red schickt Ubisoft wohl als großen Favoriten ins Herbstgeschäft. Das Spiel erscheine wie üblich irgendwann Richtung Oktober, November.

Abseits davon gibt es natürlich weitere Releases, beispielsweise im Februar Skull and Bones. Laut Henderson rechne Ubisoft gar nicht erst damit, die geschätzt 200 Millionen Dollar an Produktionskosten wieder mit dem Release der Piraten-Open-World wieder einzuspielen.

Für die Zeit nach 2024 stehen angeblich zudem diverse Projekte in der Pipeline, beispielsweise ein Remake für Assassin’s Creed 4: Black Flag sowie eines für Splinter Cell, außerdem prognostiziert Henderson für 2025 ein neues Ghost Recon (Breakpoint ist jetzt auch schon fünf Jahre alt). Der Assassin’s-Creed-Kosmos bleibt ebenfalls aktiv: Mit Codename Hexe und Invictus kennen wir bereits die beiden Spiele nach Codename Red.

Eine direkte Bestätigung durch Ubisoft bleibt zwar noch abzuwarten, allerdings würde ein Release von Codename Red im Herbstgeschäft 2024 zumindest in den jährlichen Release-Zyklus eines Herbstblockbusters reinpassen, siehe Assassin’s Creed: Mirage (Mai: Reveal, Juni: Gameplay, Oktober: Release).

Was erwartet oder erhofft ihr euch von dem neuen Assassin’s Creed: Codename Red? Haben die bisherigen Infos über den neuen AC-Titel bereits Interesse bei euch wecken können? Welcher Teil von Assassin’s Creed gefällt euch bisher am besten? Auf welchen Titel in der Pipeline freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare!