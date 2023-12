Assassin's Creed Mirage: Neuer Patch bringt New Game+ und greift größten Kritikpunkt an

Mit Update 1.06 klettert Basim schneller. Außerdem gibt es einen neuen Spielmodus.

Assassin's Creed Mirage konnte zum Release nicht in allen Tests vollends überzeugen. Wir kritisierten unter anderem auch den hakeligen Parkour, sowie diverse technische Probleme. Mit einem neuen Update verspricht Ubisoft jetzt Verbesserungen an beiden Fronten. Was sich alles ändert, lest ihr hier.

Die vollständigen, sehr langen Patch Notes findet ihr auf Seite zwei des Artikels. Wir wollen für euch die wichtigsten Änderungen aber kurz zusammenfassen:

New Game+: Habt ihr die Geschichte von Mirage auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durchgespielt, könnt ihr jetzt in diesem Modus von vorne anfangen, aber eure freigeschalteten Skills, sowie gesammelte Ausrüstung behalten. Ihr könnt außerdem den Prolog überspringen, und direkt in Bagdad starten.

Wer New Game+ ausprobiert, kann sich als Bayek verkleiden.

Grafikverbesserungen: Hier wird Ubisoft nicht sehr konkret, es soll aber mehrere Verbesserungen an der Grafik, Umgebungen und Visuellen Effekten geben.

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Wie viel muss ich herunterladen? Auf der offiziellen Website gibt Ubisoft die Größe des Patches auf den verschiedenen Plattformen an:

Xbox Series X|S: ~4.76 GB

~4.76 GB Xbox One: ~3.33 GB

~3.33 GB PlayStation 5: ~2.03 GB

~2.03 GB PlayStation 4: ~3.05 GB

~3.05 GB PC: ~5.03 GB

Würdet ihr Assassin's Creed Mirage ein zweites Mal durchspielen, oder reicht euch ein Durchgang vollkommen aus? Nutzt ihr auch in anderen Spielen New Game+, oder ist das grundsätzlich nichts für euch? Und stecken im neuen Update für Mirage auch Änderungen, über die ihr euch richtig freut? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!