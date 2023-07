Wie lang ist Assassin's Creed Mirage? Die Spielzeit liegt deutlich unter Valhalla & Co.

Kein Spiel für die Ewigkeit: Mirage lässt sich problemlos in wenigen Tagen vollständig durchspielen.

Das Spielejahr 2023 wartet noch mit so einigen Schwergewichten auf. Dieser Tage erscheint mit Baldur's Gate 3 bereits ein waschechter Koloss von Rollenspiel und nur einen Monat darauf hebt auch noch Starfield ab, um euch auf andere Spielspaß-Planeten zu befördern.

Und was ist mit Assassin's Creed Mirage? Keine Sorge! Wenn ihr befürchtet habt, dass euch ein Umfangsmonster wie die letzten Vorgänger Valhalla, Odyssey und Origins erwartet, könnt ihr aufatmen. Ein paar gemütliche Tage mit Knabbereien und Erfrischungsgetränk eurer Wahl sollte ausreichen.

Rückkehr zu den Wurzeln

In einem Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze hat der Lead Producer von Mirage, Fabian Salomon, bestätigt, dass das neue Abenteuer rund um den Assassinen Basim zwischen 20 bis 30 Stunden dauert.

Dabei kommt es stark darauf an, mit welcher Intention ihr Mirage zockt. Laut Salomon haben interne Playtester bei Ubisoft das Ende der Story in 20 Stunden erreicht, wenn sie durch das Spiel gehetzt sind. Wer etwas entspannter spielt, soll auf 25 Stunden kommen. Und wer die 100 Prozent anstrebt, erreicht die vorhin erwähnte 30-Stunden-Marke.

Ein Vergleich gefällig? Ein Blick auf die Website HowLongToBeat verrät uns folgende durchschnittliche Spielzeiten für die Vorgänger von Assassin's Creed Mirage:

Valhalla: Rund 60 Stunden Hauptquest, 96 Stunden für Haupt- und Nebenquests, 143 Stunden zum Komplettieren.

Odyssey: Rund 45 Stunden Hauptquest, 84 Stunden für Haupt- und Nebenquests, 143 Stunden zum Komplettieren.

Origins: Rund 30 Stunden Hauptquest, 52 Stunden für Haupt- und Nebenquests, 84 Stunden zum Komplettieren.

Mirage spielt sich also nicht nur so wie die ersten Serienteile, sondern kommt auch in puncto Spielzeit an sie heran. Das allererste Assassin's Creed bietet im Schnitt 20 Stunden Abenteuer, Teil 2 kommt auf 26 Stunden und das 2015 erschienene Syndicate auf 33 Stunden.

Was denkt ihr über die Spielzeit von Assassin's Creed Mirage? Sind 25 bis 30 Stunden für euch in Ordnung, absolut ideal oder viel zu wenig? Wir sind uns sicher, dass die Geschmäcker in Sachen Umfang von Videospielen sehr unterschiedlich sind. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Schreibt uns eure Antworten sehr gerne in die Kommentare!