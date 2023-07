Assassin's Creed Odyssey lässt euch in 8K mit Raytracing die Kinnlade runterklappen

Kassandra hat gut lächeln (ja, sie lächelt!), denn in 8K sieht ihre Heimat immer noch fantastisch aus.

Kaliméra! Oder Kalispéra, je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr euch diesen Artikel zu Gemüte führt. Ist ja auch wurscht, denn das hier ist kein griechischer Sprachkurs, sondern eine Wow, sieht das Spiel fantastisch aus-Meldung für alle Grafikfetischisten und solche, die es werden wollen.

Keine Sorge, mit der Unreal Engine 5 hat das ausnahmsweise nichts zu tun. Assassin's Creed: Odyssey basiert bekanntermaßen auf Ubisofts hauseigener Engine Anvil Next und die ist ebenfalls äußerst potent. Wie sehr, das beweist der für derlei Videos bekannte YouTube-Kanal von Digital Dreams.

Ihr wollt jetzt nicht lesen, ihr wollt gucken - schon klar. Vergesst aber nicht, das Video im YouTube-Player auch mindestens auf 4K zu stellen, um einen guten Eindruck von der Grafik zu erhalten!

Wie anspruchsvoll ist 8K in AC: Odyssey?

Abseits von der ultrahohen 8K-Auflösung (7680 x 4320 Pixel) hat Digital Dreams noch Fake-Raytracing hinzugeschaltet. Fake deshalb, weil es sich hierbei nicht um nativ ins Spiel einprogrammierte Strahlenverfolgung handelt, sondern um eine Drittanbieter-Lösung des Tools Reshade.

Hier werden für die nachgestellten Raytracing-Effekte einzig die im Screenspace (der sichtbare Bildausschnitt) enthaltenen Tiefeninformationen genutzt, wodurch das Ergebnis nicht mit nativem RT mithalten kann. Als hübsch dürfte die Umsetzung dennoch von vielen Fan-Augen angesehen werden.

Anspruchsvoll ist die 8K-Optik auch so schon: Zwar blendet Digital Dreams keine Performance-Daten ein, aber man kann davon ausgehen, dass selbst mit der zum Einsatz kommenden Geforce RTX 4090 keine Bildrate jenseits der 100 FPS drin ist, ganz im Gegenteil. Hier dürften bereits die 60 FPS eine Hürde darstellen, die nicht immer überwunden wird.

8K-Auflösung hin, Raytracing her: Was für uns zählt, ist eure Meinung! Wie bewertet ihr das Video von Digital Dreams? Frohlocken eure Augen beim Anblick der Grafikpracht oder haut euch das Gesehene nicht von den Socken? Habt ihr selbst schon einmal Versuche mit 8K-Auflösung in euren Lieblingsspielen unternommen und wenn ja, wie lief's? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!