Assassin's Creed Origins bekommt 5 Jahre nach Release ein "großes" Update

Rund fünf Jahre nach Release trifft ein neues Update für Assassin's Creed Origins ein. Dieses richtet sich zwar in erster Linie an Besitzer der neuen Konsolen-Generation, doch ein paar Verbesserungen dürfen auch PC-Spieler erwarten.

Allem voran liefert Patch 1.6.0 für AC Origins die Möglichkeit, das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S in 60 FPS zu spielen. Zusätzlich findet ein neues Franchise-Menü seinen Weg ins Hauptmenü, wie dem offiziellen Beitrag im Ubisoft-Forum zu entnehmen ist.

Diese Verbesserungen erklären indes nicht, weshalb Update 1.60 auf dem PC stolze 2,9 GB wiegt. Offenbar finden zahlreiche Bugfixes ihren Weg ins Spiel, nachdem der vorangegangene Patch ein paar Probleme mit sich brachte. Auch Performance und Stabilität sollen verbessert worden sein.

Detaillierte Patch Notes sind momentan noch nicht verfügbar. Zumindest findet ihr hier die vorläufigen Download-Größen, wobei die Daten für die neue Konsolengeneration nachgereicht werden sollen:

PC: rund 2.9GB

rund 2.9GB Xbox One: rund 3GB

rund 3GB PlayStation 4: rund 8.2GB

Wir halten euch auf dem Laufenden und werden diese Meldung aktualisieren, wenn mehr Informationen und offizielle Patch Notes verfügbar werden.

Was passiert bei Assassin's Creed?

Gerade die AC-Reihe muss oft für ihr formelhaftes Weltdesign einstecken. Was für uns eine richtig gute Open World ausmacht, besprechen wir im GameStar-Podcast. Kleiner Spoiler: Mit Größe hat das wenig zu tun.

Link zum Podcast-Inhalt

Schon Ende 2021 sickerten Infos zu einem neuen Assassin's Creed durch, das die gewohnte Herangehensweise von Ubisoft über den Haufen werfen könnte. Was es damit auf sich haben könnte, lest ihr in unserer Analyse zu Assassin's Creed Infinity.

Zuletzt unterzogen wir den DLC Die Zeichen Ragnaröks unserem Test. Das Addon für den neuesten Serienteil AC Valhalla kann zwar gut unterhalten, lässt aber unterwegs auch Chancen liegen.