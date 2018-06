Assassin's Creed - Serienerfinder findet Animus aus dem Kinofilm cool

Es war ja nicht alles schlecht: Die Kino-Umsetzung zu Assassin's Creed erntete bei den Fans und der Presse viel Kritik. Allerdings findet Serien-Erfinder Patrice Désilets auch positive Aspekte an der Verfilmung. So war die andere Darstellung des Animus für ihn eine coole Idee.

Das verriet der Serienschöpfer in einem Interview mit dem Youtuber Loomer. In den Spielen harrt die Figur in der Gegenwart starr auf einer Liege oder in einem anderen Apparat aus, während der Assassine in der Vergangenheit der Animus-Simulation meuchelt. Im Film von 2016 kam dagegen eine Art Roboterarm zum Einsatz, der sogar Bewegungen wie Sprünge simuliert.

Kommt ein Spiel mit Roboterarm-Animus?

Der Film hätte laut Désilets durchaus gute Momente, sei insgesamt aber sehr chaotisch. Die Darstellung des Animus sei aber etwas, von dem er sich gewünscht habe, er sei selbst auf die Idee gekommen. Allerdings besteht immer noch die Chance, dass es der neue Animus auch in die Spiele schafft. Seit ein paar E-Mails in Origins wissen wir, dass der Film kanonisch ist, also inhaltlich auch für die Spiele relevant.

Mit Odyssey erscheint dieses Jahr bereits der nächste Ableger der Reihe. Wir haben alle Infos zum ersten Anspielen bereits für euch zusammengefasst. Der neue Teil spielt in Griechenland und wird mehr Rollenspiel denn je. Außerdem haben wir bei den Entwicklern nachgehakt, ob ein erneuter jährlicher Rhythmus wirklich eine gute Idee ist. Désilets hatte sich bereits letztes Jahr dazu geäußert und erklärt, warum er einen jährlichen Release der Reihe problematisch findet.