AC Shadows krempelt wichtigen Story-Faden radikal um, der sich durch sämtliche Assassin's Creeds zieht

Naoe ist eine von zwei Protagonisten des für Februar 2025 angekündigten Assassin's Creed Shadows.

Jüngst sprach Marc-Alexis Coté, Chef der Assassin’s-Creed-Reihe, bei einer Veranstaltung über das kommende Assassin's Creed Shadows. In diesem Zusammenhang sprach er auch über Probleme der Reihe. Demnach hätten die Spiele die Schwierigkeit gehabt, eine sinnvolle und zusammenhängende Geschichte zu erzählen.

Laut Coté soll Shadows, dessen Release vor einigen Wochen auf Februar 2025 verschoben wurde, das in Zukunft beheben. Die Gründe für die Neuerungen liegen dabei in der Vergangenheit.

Story hatte Mühe, »Fuß zu fassen«

Für die Lösung musste der Ubisoft-Chefentwickler erst einmal weiter ausholen und bei den Anfängen der Reihe beginnen:

Als Assassin's Creed ins Leben gerufen wurde, führte es eine kühne und innovative Erzählstruktur ein, einen modernen Handlungsbogen, in dessen Mittelpunkt Desmond steht und der mit historischen Abenteuern verwoben ist. Desmonds Reise stand im Mittelpunkt des modernen Konflikts, der die Suche nach mächtigen Isu-Artefakten - Stücken von Eden - vorantrieb, die den Lauf der Geschichte verändern könnten. Mit seinem Tod am Ende von Assassin's Creed 3 standen wir jedoch an einem kreativen Scheideweg.

Desmond sterben zu lassen sei eine schwierige Entscheidung gewesen – zumal die Story der folgenden Teile laut Coté Mühe hatte, »Fuß zu fassen«. Auch, weil es zunächst keinen Protagonisten gab, der eine ebenso übergeordnete Rolle wie Desmond einnahm - bis schließlich Layla Hassan als Ersatz eingeführt wurde.

Doch die lange Zeitspanne zwischen den verschiedenen Spielen und wechselnde Teams hätten dazu geführt, dass die Erzählung zu sporadisch, inkonsistent und repetitiv war. Coté weiter:

Die fortgesetzte Konzentration auf Charaktere, die auf der Jagd nach Isu-Artefakten sind, machte die Geschichte vorhersehbarer und reduzierte den Konflikt zwischen Templern und Assassinen auf ein geradliniges Streben nach Kontrolle über - seien wir ehrlich - magische Reliquien. Diese Verschiebung lenkte den Fokus von dem ab, was schon immer das Herzstück der Franchise war: die Erforschung unserer Geschichte.

Das habe dazu geführt, dass Spieler und Kritiker der Meinung gewesen seien, dass die Handlung nur noch Nebensache ist. Zudem mache es die Komplexität der 15 Jahre alten Geschichte für Neueinsteiger schwer, sich dem Franchise zu nähern.

Story soll wieder im Mittelpunkt stehen

Beginnend mit Shadows werden die Assassin’s-Creed-Spiele künftig über einen einzigen Hub integriert. Dessen Name lautet Assassin’s Creed Infinity und dieser soll als zentraler Knotenpunkt für die Spiele der Reihe dienen.

Unser Ziel ist es, die Geschichte wieder in den Mittelpunkt der Spielerfahrung zu stellen. Die moderne Erzählung wird die historische Reise nicht überschatten, sondern ergänzen. Indem wir einen sinnvollen Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart schaffen, wollen wir das Gleichgewicht wiederherstellen, das einst das Markenzeichen der Franchise war.

Weiter führt Coté aus:

Die moderne Handlung wird tiefere Themen wie Erinnerung, Identität und Autonomie erforschen, wie die Vergangenheit uns prägt und wie die Kontrolle über diese Vergangenheit unsere Zukunft beeinflussen kann. Diese Themen werden uns erlauben, über zeitgenössische Fragen nachzudenken: Freiheit versus Kontrolle, die Macht des Wissens und die Spannung zwischen Individualität und Konformität, alles durch die Linse der Geschichte.

Das Fundament für diese neue Richtung soll Shadows legen. Laut Coté werde der kommende Titel ohnehin neue Maßstäbe für die Spielreihe setzen. Das sagte der Ubisoft-Chefentwickler bei der gleichen Veranstaltung.

Eigentlich hätte Assassin’s Creed Shadows im November 2024 erscheinen sollen. Am 25. September 2024 gab Ubisoft aber bekannt, dass der Titel erst am 14. Februar 2025 erscheint. Laut Ubisoft benötigten die Entwickler mehr Zeit, um am nötigen Feinschliff zu arbeiten.

Laut Branchen-Insider Tom Henderson hätten Ubisoft-Mitarbeitende schon länger auf eine Verschiebung gedrängt. Aber erst nach den schwachen Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws sei die Konzernspitze darauf eingegangen.