Ubisoft rudert zurück. Alle sechs Verkaufseditionen von Assassin's Creed Valhalla bezeugen: Das neue Assassin's Creed kleistert euch (zumindest zum Release) nicht mit Battle Passes und Jahrespässen zu, sondern reduziert die Preorder- und Deluxe-Boni auf einige wenige Inhalte. Damit ihr für euch entscheiden könnt, welche Edition ihr vorbestellen oder nach Release kaufen möchtet, gibt's von uns den schnellen Überblick.

Grundsätzlich gilt aber natürlich: Überlegt euch das mit dem Vorbestellen, bis ihr euch wirklich sicher seid, ob Assassin's Creed Valhalla hält, was es verspricht. Unsere große Plus-Preview zu Assassin's Creed Valhalla gibt euch bereits einen ausführlichen Einblick, was das neue AC für ein Spiel werden soll.

Ebenso wichtig: Assassin's Creed Valhalla erscheint vorerst nicht auf Steam. Ihr könnt wie immer einen Key direkt für Uplay erwerben oder alternativ über den Epic Launcher kaufen. Damit setzt Ubisoft eine Partnerschaft fort, die bereits für Anno 1800 galt. Ob das Spiel später auch auf Valves Plattform landet, wissen wir derzeit nicht.

Alle (Preorder)-Editionen von Assassin's Creed Valhalla

Spiel (inklusive Bonusmission für Vorbesteller) Season Pass Spezielles Steelbook Besondere Item-Sets Collector's-Gegenstände: Postkarten, Soundtrack & mehr Preis Standard Edition x 60 Euro Gold Edition x x 100 Euro Gold Steelbook Edition x x x Für PC derzeit nicht verfügbar Ultimate Edition x x x 120 Euro Collector's Edition x x x x 200 Euro Uplay+ x x 15 Euro monatlich

Assassin's Creed Valhalla erscheint in der Holiday-Saison 2020, also aller Voraussicht nach im Oktober oder November für PC, PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series X. Kaufen könnt das Spiel entweder im Epic Store oder im Ubisoft Shop.