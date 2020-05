Chef-Entwickler von AC Valhalla entschärft den Gameplay-Shitstorm

Assassin's Creed Valhalla steht in der Kritik. Im Rahmen des Xbox-20/20-Events wurden erstmals In-Engine-Szenen des Spiels gezeigt, also Zwischensequenzen und Animationen, die direkt aus dem Spiel stammen. Doch die Community hat mehr erwartet. Weil der Valhalla-Teaser im Vorfeld als »großer Gameplay-Reveal« angeteasert wurde, herrscht große Enttäuschung.

Der YouTube-Auftritt des Trailers steht derzeit bei über 30.000 Dislikes (und bloß 18.000 Likes) - die Kritikpunkte richten sich allesamt gegen die falsch geweckten Erwartungen. Fast niemand kritisiert die eigentlich gezeigten Inhalte, sondern das, was eben nicht gezeigt wird. Valhallas Creative Director Ashraf Ismail versucht nun, die Situation zu entschärfen.

Via Twitter wendet sich Ismail an die Community und bittet um Verständnis.

Hello all??



You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.



Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!?