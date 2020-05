AC: Valhalla nur mit 30 fps? Diskussion um Xbox-Angabe von Ubisoft

Aussagen von Ubisoft zu der Framerate von Assassin's Creed Valhalla auf der Xbox Series X sorgen aktuell für Diskussionen um die Systemanforderungen des Spiels - oder je nach Sichtweise um die Leistungsfähigkeit der kommenden Konsole.

Fraglich ist allerdings, ob entsprechende Interpretationen wirklich angebracht sind und welche Rolle die PC-Version dabei einnimmt. Stein des Anstoßes ist die folgende Aussage Ubisoft's, die sich bei Eurogamer Portugal in Bezug auf die Xbox Series X findet (via Google Translate):

Das interpretieren manche Webseiten wie VG247.com so, dass das Spiel mit maximal 30 fps (statt 60 fps oder mehr) in 4K laufen wird. Auch bei Twitter gibt es entsprechende Kommentare, teils gepaart mit Empörung:

'PLEASE BUY A $600 NEXT GEN CONSOLE SO YOU CAN PLAY YOUR GAMES AT A STUNNING...



*Checks notes*



3 0 F R A M E S A S E C O N D' https://t.co/Uvbj88qCob