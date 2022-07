Unser Hardware-Redakteur Sören ist gerade vermutlich ziemlich traurig. Denn er gehört zu den Fans von Assassin's Creed, die sich dringend ein Setting im historischen Mittel- und Südamerika wünschen - also Azteken, Inka und so weiter! Und kurz keimten zarte Hoffnungen auf, als angebliche Leaks genau das verkündeten. Doch der Branchen-Insider Jason Schreier grätschte direkt dazwischen.

Weil die Gerüchteküche um das nächste AC allmählich ziemlich verwirrend wird, dröseln wir die aktuellen Gerüchte mal für euch auf.

Schreier verrät Setting des nächsten AC-Teils

Der relativ bekannte Review-Account ACG, der bereits in der Vergangenheit ein paar zutreffende Prognosen getroffen hat, teilte bei Twitter diesen Post:

»Das nächste Assassin’s Creed spielt bei den Azteken«.

Da aus dem Post nicht klar wird, ob es sich womöglich nur um reine Spekulation handelt, griffen einige Fans die Aussage als Tatsache auf - zumindest, bis Jason Schreier sich bei Reddit zu Wort meldete und klarstelle: Der nächste Teil heißt Rift, wird ein Standalone-Spinoff und hat kein Azteken-Setting, sondern spielt in Baghdad. Wie bereits aus früheren Leaks bekannt ist, dreht sich die Geschichte um Basim, den wir schon in AC Valhalla kennen gelernt haben.

Kommen die Azteken dann in AC Infinity dran? Theoretisch wäre ja möglich, dass sich die Azteken-Aussage auf den nächsten »richtigen« Serienteil bezieht, also Assassin's Creed Infinity, das gleich mehrere Settings kombinieren soll. Doch auch hier zerschlägt Schreier die Hoffnungen: Er habe bereits gehört, welche beiden Settings die größten in Infinite werden und keins davon seien Azteken.

Noch gibt AC Infinity uns viele Rätsel auf - handelt es sich um einen Hub für mehrere einzelne Spiele oder wird es ein normales AC mit mehreren Settings? Hier lest ihr, was wir bereits wissen und was glaubhafte Leaks zur Zukunft der Reihe verraten:

Welches Setting würdet ihr gerne im nächsten Assassin’s Creed sehen? Wir haben kürzlich in der Redaktion Ideen gesammelt, von AC: Cyberpunk bis zur Markgrafschaft Baden-Durlach war alles dabei. Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare!