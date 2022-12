Aufbauspiel-Koloss Dwarf Fortress räumt bei Steam gerade richtig ab

Rock and ... nein, Moment, falsches Spiel. Strike the earth! Besser. Die Steam-Version von Dwarf Fortress schickt Spielerinnen und Spieler seit 6. Dezember tief hinab in die Berge zufällig erstellter, irrwitzig komplex berechneter Lande und fördert bereits alles zutage, was man gewinnen kann.

Alle Metriken sprechen eine deutliche Sprache für das Spiel, das RimWorld, Prison Architect, Terraria und unzählige weitere Aufbauspiele inspirierte. Die grafikhaltige Version von Dwarf Fortress kommt gut an, verkauft sich gut und wird gut gespielt. Gute Sache für die Entwickler von Bay 12 Games, die immerhin seit über 20 Jahren am Original arbeiten.

Bislang war Dwarf Fortress lediglich kostenlos verfügbar, jetzt klebt ein 29-Euro-Preisschild daran, zusätzlich zur weiterhin verfügbaren Gratisversion. Ohnehin schienen viele Fans schon sehnlich darauf zu warten, endlich etwas dafür bezahlen zu dürfen, wie die tausenden Steam-Reviews nach kürzester Zeit belegen.

Diesen kuriosen Umstand fasst ein Reddit-Beitrag zusammen:

Alles leuchtet grün

Die Geschichte kommt nicht ganz unerwartet, denn Dwarf Fortress zählt zu den einflussreichsten Aufbauspielen überhaupt. Eine Version, die endlich statt ASCII-Zeichen auch nette Pixelgrafik hinzufügt, dürfte von vielen Spielern sehnlich erwartet worden sein.

Dennoch ist der Erfolg allemal beachtlich:

Steam-Topseller: Zum Release-Tag war Dwarf Fortress auf dem ersten Platz der Steam-Topseller, was in der umkämpften Vorweihnachtszeit absolut keine leichte Aufgabe ist, bei Blockbuster-Releases wie Need for Speed, Call of Duty und AC Valhalla.

Zum Release-Tag war Dwarf Fortress auf dem ersten Platz der Steam-Topseller, was in der umkämpften Vorweihnachtszeit absolut keine leichte Aufgabe ist, bei Blockbuster-Releases wie Need for Speed, Call of Duty und AC Valhalla. Äußerst hohe Zustimmung: Fans kaufen und bewerten in Scharen positiv, derzeit liegt der Zähler auf 97 Prozent von rund 5.000 Rezensenten.

Fans kaufen und bewerten in Scharen positiv, derzeit liegt der Zähler auf 97 Prozent von rund 5.000 Rezensenten. Aktive Spieler: Die bisherige Höchstzahl gleichzeitig aktiver Hobbyzwerge liegt auf Steam bei über 22.000. Ebenfalls eine starke Zahl für ein Nischenprodukt mit Hardcore-Anspruch.

Im Trailer könnt ihr euch das neu ausgearbeitete Dwarf Fortress einmal anschauen:

0:36 Dwarf Fortress: Neuer Trailer bestätigt den nahen Steam-Release

Glückwünsche aus der Branche

Auch viele Studios und Einzelpersonen, deren Produkte eigenen Aussagen zufolge von Dwarf Fortress beeinflusst wurden, teilten ihre Glückwünsche öffentlich. Beispielsweise die Entwickler von Terraria:

Jetzt wird es spannend zu beobachten, ob der Zenit mit dem Release bereits erreicht wurde oder Dwarf Fortress sogar noch eins drauflegen kann. Neben Steam erschien die neue Version des Hardcore-Aufbauspiels übrigens auch bei Itch.io.

Gehört ihr zu den Hardcore-Fans des Titels? Seid ihr eher über RimWorld und Co. in das Genre gerutscht und wenn ja, plant ihr, Dwarf Fortress auch mal zu spielen? Schreibt es gerne in die Kommentare!