»Bester Werbespot seit langem« - Autobauer stellt Trailer von GTA 6 nach und Fans lieben es

Der Trailer zum neuesten Teil der GTA-Reihe stellte bereits vor der Veröffentlichung Rekorde auf. Da ließen Nachahmungen nicht lange auf sich warten. Doch längst nicht alle trafen den Geschmack der Community, diese hier schon: Das Rallyteam des Autobauers Hyundai hat eine eigene Version umgesetzt.

GTA 6 im Rallysport-Gewand

Diese Rekreation hält sich weniger strikt an jedes Detail, fängt aber dennoch gekonnt diverse Momente und vor allem die Stimmung des Originals ein. Derweil ist das alles überspannende Kredo des Werbefilms Teamwork und Zusammenhalt sowie Begeisterung für und im Motorsport.

Die Community zeigt sich auf alle Fälle geschlossen begeistert. So schreibt vicesat unter dem Video: Bester Werbespot seit langem . Ob die Verantwortlichen bei Hyundai den Forderungen für Boni und Gehaltserhöhungen für das Marketing-Team hinter dem Video wohl nachkommen?

Und wer jetzt Lust bekommen hat, das Original nochmal anzuschauen, um die Parallelen zu entdecken, bitte sehr:

Gibt es noch weitere Nachahmungen, die ich kennen sollte?

Ob irgendwer diese oder jene Feel-a-like-Variante kennen sollte, ist wie immer Geschmacksache. Aber für alle, die nicht genug GTA-6-Luft schnuppern können, hätten wir hier ein paar Links zu Inhalten auf GameStar.de, wo ihr noch mehr Content zum realen Trailer oder eben zu Nachahmungen bekommt.

Allgemein zeigt sich anhand solcher Beispiele, dass GTA 6 weit mehr werden wird als nur ein Videospiel. Unser Chefredakteur Heiko ist sich sicher: Es wird wahrscheinlich ein neuer kultureller Meilenstein, der das Medium wieder in fast alle Schichten der Gesellschaft hineintragen wird. Mehr dazu erfahrt ihr in der oben verlinkten Kolumne.

Vielleicht erwarten uns ja deshalb in den kommenden - wohl noch zahlreichen - Monaten bis zum Release noch etliche Neuinterpretationen, die sich an das berühmte Franchise anlehnen. Würde euch das freuen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!