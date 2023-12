Der Trailer zu GTA 6 wurde in GTA 5 nachgestellt und Fans haben eine klare Meinung

GTA legt mit dem sechsten Teil einen großen Sprung in Sachen Grafik hin.

GTA 6 ist seit einer Woche in aller Munde und im Zentrum aller Diskussionen, Analysen und Theorien steht der erste Trailer zum kommenden Rockstar-Epos. Klar, schließlich handelt es sich hierbei um das erste offizielle Bewegtbildmaterial, dass Fans zu Gesicht bekommen haben.

Ein Fan-Remake dieses Trailers sorgt nun für Erstaunen und das in zweierlei Hinsicht. Denn nicht nur die hohe Qualität des Videos sorgt für Gesprächsstoff, sondern auch eine damit verbundene Erkenntnis.

So viel besser sieht GTA 6 aus?

Den besagten Trailer könnt ihr euch oben anschauen. Die Reaktionen vieler Fans: Wow, sieht das gut aus! So schreiben einige Kommentatoren unterhalb des YouTube-Videos Sachen wie:

Obwohl es 10 Jahre her ist, beweist das, dass GTA V immer noch ein großartiges Spiel ist.

Das zeigt, wie beeindruckend GTA 5 noch immer ist.

Es ist Wahnsinn, dass dieses Spiel auch heute noch grafisch atemberaubend ist.

Und dann gibt es Leute, die schreiben: Das verdeutlicht, wie groß der Realitätssprung in GTA 6 ist. Und damit sind wir beim zweiten Lager der Reaktionen auf den Fan-Trailer. Denn nicht nur die Qualität des gut gealterten GTA 5 sorgt für Staunen, sondern auch der grafische Sprung beim Nachfolger.

Doch ein sehr großer Grafiksprung: Am Tag der Enthüllung des ersten Trailers konnte man in den Weiten des Internets durchaus Stimmen finden, die der Meinung waren, dass GTA 6 kaum besser als der Vorgänger aussehe.

Das obige Fan-Remake hat nun bei vielen Fans zu der interessanten Entdeckung geführt, dass die grafischen Verbesserungen doch deutlich größer sind als zunächst angenommen. Oder wie sie es selbst in den Kommentaren ausdrücken:

Selbst mit Grafikmods ist GTA 6 diesem Spiel noch um Längen voraus.

Die Grafik von GTA 5 sah nicht veraltet aus, bis sie den Trailer zu GTA 6 veröffentlicht haben.

Es ist unwirklich, dass mein junges Ich dieses Spiel damals für sehr realistisch hielt, was die Grafik anging. Jetzt ist GTA 6 in Bezug auf Grafik und Aussehen fast schon an der Grenze zum echten Leben.

Nach dem Anschauen des obigen Trailers und dem Lesen des Artikels ist eure Arbeit hier noch nicht getan. Schreibt uns gerne noch in den Kommentarbereich, worauf genau ihr euch bei GTA 6 am allermeisten freut und wie oft ihr in den vergangenen zehn Jahren den fünften Teil bereits durchgespielt habt. Wir sind gespannt, wie in- und auswendig ihr Los Santos kennt!