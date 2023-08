Baldur's Gate 3: Was ist euer Fazit zwei Wochen nach dem Release?

Der Release von Baldur’s Gate 3 schlug ein wie eine Eulenbär-Bombe. Das heiß erwartete Spiel startete mit über 400.000 Spielern auf Steam und die Zahl wuchs in den folgenden Tagen auf fast 900.000 an. Und auch jetzt noch hält es sich auf Platz 3 der Steam-Titel mit den meisten Spielern, hinter Dota 2 und CS:GO.

Auch ihr habt eure Rüstungen angelegt, euren Vorrat an Tränken aufgestockt und habt euch ins Abenteuer gestürzt. Seit dem Release des Spiels sind nun über zwei Wochen vergangen, viel Zeit, um sich in einem Spiel zu verlieren.

Unser Fazit zu Baldur’s Gate 3 steht mittlerweile fest. Und wie sieht’s bei euch aus?

1:17:04 Rekordwertung für Baldur's Gate 3? - Das macht uns euphorisch

Lob und Traumwertungen

Die Wertungen und Reviews zu dem RPG kamen in einem eher langsamen Tempo rein. Auch wir von der GameStar haben uns Zeit gelassen, uns das Spiel genau angeschaut und viel darüber diskutiert, was nun unser endgültiges Fazit zu dem Spiel ist.

Mittlerweile ist Baldur’s Gate 3 aber mit 97 Punkten das am besten bewertete PC-Spiel auf Metacritic und hat auf Steam eine sehr positive User-Wertung von 94 %. Auch der erste Eindruck der GameStar-Community war extrem gut.

Die Mitarbeiter von Larian posten währenddessen auf Social Media, dass sie es selbst kaum glauben können, wie gut ihr Spiel bei Fans und Kritikern ankommt. Der Gründer und CEO Swen Vincke schrieb:

Ich bin so stolz auf mein Team - Keiner von uns kann es glauben, dass das hier wirklich passiert. Das Beste an all dem ist aber, dass wir weiterhin Spiele wie dieses entwickeln können. [...]

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber zurück zu euch: Teilt ihr die begeisterten Meinungen zu Baldur’s Gate 3? Ist es wirklich ein so einzigartiges Rollenspiel, wie viele behaupten? Oder findet ihr das RPG überbewertet und völlig über-hyped? Verratet es uns in den Kommentaren!

Die PS5-Fans unter euch müssen übrigens nicht mehr lange warten. Baldur’s Gate 3 erscheint am 6. September auch für die Sony-Konsole, ihr müsst euch also nur noch etwas gedulden. Die Besitzer der Deluxe Edition können sich aber schon am 2. September in Abenteuer stürzen und ihr Preload startet bereits am 31. August.