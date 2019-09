Seit Arkham Knight hat Batman in der Welt der Videospiele weniger Schellen verteilt, als es dem ein oder anderen Fan des DC-Helden lieb ist. Doch endlich dürfen Gamer wieder hoffen: Zum Batman-Day am 21. September 2019 wurde die Rückkehr von Gothams Dunklen Ritter quasi versprochen - womöglich dürfen wir uns demnächst auf ein neues Arkham-Spiel freuen, in dem es um den Rat der Eulen geht.

Hat WB Montréal ein neues Batman-Spiel angeteasert?

Zum Batman-Tag 2019 teilte Warner Bros. Montréal einen Teaser, der die Herzen von DC-Fans bereits höher schlagen ließ. Anlässlich des 80. Geburtstags von Bruce Waynes Alter-Ego teilte der Publisher ein Video, in dem es ziemlich eindeutige Hinweise auf die baldige Vorstellung eines neuen Titels gibt.

WB Games Montreal's latest tweet contains hidden symbols, possibly teasing their next Batman game. Check it out: https://t.co/aKQgZmy0VH pic.twitter.com/SPLI4zdieu — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) September 22, 2019

So ist zumindest ein Symbol zu sehen, das auf die Superschurken-Organisation »Der Rat der Eulen« anspielt. Viel wichtiger ist jedoch die Reaktion von Scott Snyder auf den Tweet, die mittlerweile wieder offline genommen wurde: Der Batman-Autor teilte mit den Worten »Abwarten... Hütet euch vor dem Rat der Eulen« den Teaser-Trailer.

Did Scott Snyder just tease the Court of Owls being involved in the next WB Montreal's project? The tweet has been deleted, but not before someone got a screencap of it. #bewarethecourtofowls pic.twitter.com/fk2scxnC9u — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) September 22, 2019

Dass der Tweet wieder offline genommen wurde, lässt vermuten, dass Scott Snyder auf irgendeine Art und Weise bei der Entwicklung eines Court-of-Owl-Spiels involviert sein dürfte. So hat er wohl zu früh etwas angeteasert, was noch ein (eher schlecht als recht) behütetes Geheimnis sein dürfte.

Immerhin wurde die Existenz eines Court-of-Owls-Spiels bereits im November 2018 angeteasert, als ein Mitglied des Entwicklerstudios Warner Bros. Montreal das Logo eines T-Shirts zeigte, das eindeutig auf die Batman-Schurken aus den Comics anspielt.

Wer oder was ist der Rat der Eulen?

Bei dem Rat der Eulen handelt es sich um einen geheimen Bund bestehend aus den Reichen und Schönen von Gotham City. Die Mitglieder dieses Rates ziehen bereits seit Jahrhunderten im Hintergrund die Fäden und manipulieren Politik, Wirtschaft und so ziemlich alles in Bruce Waynes Heimatstadt, wodurch eine Menge Geld fließt.

In den Batman-Comics ist der Rat der Eulen eine relativ junge Geheimorganisation, die erst 2011 mit dem New-52-Universum von Scott Snyder und Greg Capullo in das DC-Universum aufgenommen wurde. Das macht sie jedoch nicht weniger gefährlich oder bedrohlich: Neben ihres maßgeblichen Einflusses hinter den Kulissen von Gotham City verfügt der Court of Owls über eine eigene Assassinen-Armee, die sich aus den sogenannten »Talons« zusammensetzt.

Wann gibt es konkrete Infos zum neuen Batman-Spiel?

Möglicherweise könnte uns zum 23. September 2019 um 22:00 Uhr die offizielle Ankündigung erwarten, sobald es auf Sonys State of Play unter anderem neue Informationen zu The Last of Us: Part II geben wird.

Falls dem nicht so ist, müssen sich Batman-Fans auf unbestimmte Zeit noch ein bisschen gedulden.

