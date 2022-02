Battlefield 2042: Immer mehr Fans fordern ihr Geld per Petition zurück

Um Battlefield 2042 steht es momentan - gelinde formuliert - gar nicht mal so gut. Der Titel wird von zahlreichen Problemen geplagt, die Spieler schwinden in Scharen und neue Updates lassen noch eine ganze Weile auf sich warten. Viele Fans sind entsprechend unzufrieden, was den Zustand von Battlefield 2042 betrifft und das zeigt sich jetzt in einer Petition.

Die gibt es schon eine Weile, sie nimmt aber gerade so richtig an Fahrt auf. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben bereits über 50.000 Teilnehmende über die Petition ihr Geld zurückgefordert, bezeichnen Battlefield 2042 als unspielbar und werfen EA irreführende Werbung vor.

Was wir aktuell befürchten: Shooter-Fan Fabiano glaubt übrigens nicht mehr so recht an die Rettung von Battlefield 2042, seiner Meinung nach darf das Spiel trotzdem nicht aufgeben.

Fans fordern per Petition Geld zurück

Um was geht’s? Im Zuge der Petition drücken zahlreiche Spieler ihre Unzufriedenheit mit Battlefield 2042 aus. Konkret wird nicht nur der Launch des Multiplayer-Shooters bemängelt, sondern auch ausbleibende Updates und nicht erfüllte Versprechen. Laut der Beschreibung sei Battlefield 2042 schon zum Release unspielbar gewesen, viel habe sich bis heute - drei Monate später - nicht getan.

Und während es für Steam-User möglich ist, ihr Geld zurückzufordern, bleibt Konsolen-Besitzern diese Chance verwehrt. Die Petition soll nun Sony und Microsoft aufgrund EAs irreführender Werbung und DICEs falscher Versprechen dazu bewegen, Spielern von Battlefield 2042 den Preis zurückzuerstatten.

Mittlerweile haben fast 55.000 User ihre Unterstützung für die Petition ausgedrückt, ob sie von Erfolg gekrönt sein wird, muss sich aber noch zeigen. Fest steht jedoch, dass Battlefield 2042 der Community einen ordentlichen Dämpfer verpasst hat. Es wird spannend, ob DICE und EA verprellte Kunden zurückgewinnen können - sei es mit Updates und Pflege von 2042 oder einem völlig neuen Teil.

Wie geht es mit Battlefield 2042 weiter?

Battlefield 2042 hat nicht nur Spieler enttäuscht: Auch EA hat sich von dem Multiplayer-Shooter definitiv mehr erwartet - trotzdem möchte man das Projekt nicht aufgeben. Entsprechend sollen weiterhin neue Updates und Patches kommen. Die werden aber noch eine Weile auf sich warten lassen.

Geduld aktuell unabdinglich: Das nächste Update kommt nach einer Verschiebung erst im März, während Season 1 im Sommer 2022 startet - und damit fast ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung. Ob das noch reicht, muss sich zeigen.

Mittlerweile ist Battlefield 2042 nicht einmal mehr in den Steam Top 100 vertreten und auch Influencer springen ab. Sogar ein großer Cheat-Hersteller hat den DICE-Titel aufgegeben, weil sich das Geschäft aufgrund des Spielermangels schlichtweg nicht mehr lohnt.

Es gibt auch Gewinner: Von dem Shooter-Debakel profitieren immerhin andere Vertreter des Genres: So feierte beispielsweise der kleine F2P-Shooter BattleBit auf Steam einen unverhofften Erfolg und eine Parodie mit dem Titel Clownfield 2042 wurde zum Publikumsliebling.

Warum beispielsweise eine Free2Play-Lösung nicht reichen würde, um Battlefield 2042 retten, und was DICE stattdessen liefern muss, erklärt euch Shooter-Experte Dimi in seiner Plus-Kolumne:

Was haltet ihr von der Petition unzufriedener Battlefield-Fans? Was müssen DICE und EA eurer Meinung nach unternehmen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!