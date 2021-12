Die Stimmung rund um Battlefield 2042 bleibt auch in der eigentlich besinnlichen Weihnachtszeit angespannt. Die vorab aufgetauchten Weihnachtsskins des Shooters sorgten bereits für Irritation bei manchen Spielern, sodass DICE beteuern musste, dass spielerische Verbesserungen die oberste Priorität haben.

Über einen Xbox-Blogpost kündigten die Entwickler nun einen passenden Modus für die festliche Kleidung an: Attack of the Elves , also Angriff der Elfen. Während manche Spieler sich auf ein wenig Festtags-Klamauk freuen, finden andere, dass der Shooter sein futuristisches Kriegsszenario nicht ernst genug nimmt. Das stieß uns auch schon bei den locker-fluffigen Sprüchen der Specialists sauer auf:

Was ist Attack of the Elves?

Den Modus Angriff der Elfen könnt ihr vom 16. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022 in Battlefield Portal spielen. Es handelt sich um eine Zombie-Erfahrung mit 32 Spielern, bei der das Team Santa gegen das Team der Elfen antritt, die offenbar mit irgendwas infiziert wurden. Wie genau der Modus spielerisch abläuft, ist noch nicht bekannt. Womöglich haben beide Teams unterschiedliche Objectives oder die Elfen können die Santas irgendwie anstecken.

Vermutlich kommen hier auch die Skins ins Spiel und vielleicht erleben wir ja neben Weihnachtsmann-Kostümen auch untote Festtagswichtel auf der anderen Seite. Die Entwickler versprechen zumindest ein passendes Winterthema drumherum.

Damit müssen sich die Spieler vermutlich keine Sorgen machen, dass die für manche zu albernen Christmas-Skins auch in All Out Warfare oder Hazard Zone Überhand nehmen. Trotzdem mischen sich einige unzufriedene Stimmen unter die Freude über das weihnachtliche Event.

Das halten die Spieler von den weihnachtlichen Inhalten

Für User trigger auf Reddit, senden die Entwickler selbst dann die falsche Botschaft, wenn der Weihnachtsmodus kaum Ressourcen und Zeit frisst:

Selbst, wenn es schon fertig war, selbst, wenn der Aufwand gering ist, es sendet einfach die falschen Signale. Viele Bugs, die das Spiel kaputt machen, sind immer noch drin, einige Features fehlen und am wichtigsten meiner Meinung nach, BF war mal ein ernstes Franchise. Das bestätigt für mich, dass sie keine Ahnung haben, was ihre Fans wollen und sie so oder so in Richtung Hero Shooter und Möchtegern-Fortnite weiterdrängen werden. trigger auf Reddit

Tatsächlich soll das nächste Battlefield wohl laut eines Insiders noch stärker in die Fußstapfen der beliebten Hero Shooter treten.

DowellTV stimmt ihm auf Reddit zu. Es sei eine Frage der Haltung, sich jetzt auf die versprochenen Änderungen zu fokussieren:

Es geht nicht mal um den Aufwand oder etwas in der Art. Wenn dein Spiel in so einer schrecklichen Verfassung ist, muss man zeigen, dass man entschlossen ist, das zu beheben - und nur das. Das ist der einzige Weg, um das Vertrauen und die Hoffnung der Spieler am Leben zu erhalten. Man muss zeigen, dass es einem wichtig ist, das Spiel wieder auf die Beine zu bekommen. Neue Skins und dumme Modi wie diesen hinzuzufügen, während das Spiel unter zig Bugs und Optimierungsproblemen leidet, macht einfach keinen guten Eindruck. Das nimmt mir als Spieler einfach die Hoffnung, kein Wunder, dass 80 Prozent der Spieler abgehauen sind. DowellTV auf Reddit

Auch bei uns litt Battlefield 2042 unter technischen Problemen, während es Tester Dimi spielerisch überzeugen konnte:

Andere Spieler bremsen die Wut aber. Sie freuen sich auf festliche Inhalte und erinnern daran, dass das kreative Portal auch für solche Inhalte gedacht ist. Zumal viele ausschließen, dass das Event wirklich die geplanten Verbesserungen verzögert.

Das schreibt zum Beispiel Nutzer SuitingUncle620 auf Reddit:

Diese Kommentare ... Ich weiß, dass viele von euch sauer auf das Spiel sind, aber erinnert euch daran, dass Portal genau für solche Inhalte geschaffen wurde, um spaßige, einzigartige Spiel-Modi zu erstellen. Manche von euch müssen aufhören, nach einem Grund zu suchen, wütend zu sein. Es ist unnötig und bringt euch gar nichts. SuitingUncle620 auf Reddit

Nutzer marinarahhhhh ergänzt, dass der Modus ziemlich sicher nichts mit den aktuell geplanten Änderungen am Spiel zu tun hat und diese wohl auch nicht verzögert. Er findet es ungerecht, es DICE aus Prinzip anzukreiden.

Für mich fühlt sich das unfair an. Der Arbeitsaufwand, der in den Santa-vs-Elfen-Modus fließt, dürfte vergleichsweise gering sein. Es ist auch nicht so, dass er erst in den letzten vier Wochen entwickelt wurde. marinarahhhhh auf Reddit

Auch Benno14c freut sich auf dem Modus und verweist darauf, dass es immer noch genug andere Inhalte gibt:

Ich finde das okay. Ich meine, es ist Portal. Wenn es einen Ort gibt, um zu entspannen und ein bisschen Spaß zu haben, ist es dort. Ihr wollt die normalen Portal-Erlebnisse haben? Dann nehmt an diesen Rotationen teil, es gibt noch genug andere von DICE und benutzerdefinierte von der Community. Benno14c auf Reddit

Was Portal und die anderen Modi von Battlefield 2042 zu bieten haben, erfahrt ihr ausführlich und mit Gameplay unterlegt auch in unserem Fazit-Video zum Release:

Wie ist eure Meinung zum Weihnachtsmodus? Freut ihr euch auf witzige Feiertagsausflüge oder stört ihr euch auch daran, dass Battlefield 2042 so heitere Töne anschlägt? Sollen die Entwickler sich lieber konsequent auf die Verbesserungen fokussieren?