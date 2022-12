Battlefield 2042: Gebt ihr dem Shooter noch eine Chance?

Der Release von Battlefield 2042 war für viele Shooter-Fans die wohl größte Enttäuschung 2021 - das erhoffte Battlefield-Comeback blieb aus. Luftkissenboote, die Wolkenkratzer hochfahren konnten, waren dabei nur die Spitze des Eisberges.

Ein Jahr, viele Patches und drei Seasons später kämpft sich der Multiplayer-Shooter langsam aus seinem selbst gebuddelten Loch heraus. Wir haben BF2042 für einen Nachtest nochmal genau unter die Lupe genommen. Jetzt wollen wir aber von euch wissen: Gebt ihr dem Shooter noch eine Chance? Oder hat es sich DICE mit euch komplett verspielt? Stimmt jetzt weiter unten in unserer Umfrage ab!

Wie es den Entwicklern nach dem katastrophalen Release erging, lest ihr übrigens in unserem exklusiven Report:

Gebt ihr BF2042 noch eine Chance?

Konnten euch die neuesten Updates überzeugen und ihr seid zu Battlefield 2042 zurückgekehrt? Habt ihr in Season 3 reingespielt und wollt dem Shooter nun eine zweite Chance geben? Oder seid ihr vielleicht nie abgesprungen und seid ihm seit Release treu? Stimmt jetzt ab in unserer Umfrage:

Im GameStar-Podcast diskutieren Micha und Dimi mit Shooter-Experte Fabian Siegismund, ob sich ein Jahr nach Release genug getan hat und ob die Neuerungen und Patches die Rettung für Battlefield 2042 bedeuten:

So geht es mit Battlefield 2042 weiter

Aktuell läuft die dritte Season von Battlefield 2042. Alle Infos zu Waffen, Fahrzeugen, Maps und Specialists findet ihr in unserer Übersicht. In den nächsten Monaten sollen noch weitere Inhalte folgen - wie etwa die Rückkehr des Klassensystems. Aber auch schon Season 4 und 5 wurden von den Entwicklern bestätigt. Was wir bereits darüber wissen, lest ihr hier:

Natürlich freuen wir uns wie immer über eure Meinung, Erfahrungen und Eindrücke! Wie zufrieden seid ihr mit den Updates nach Release? Macht euch Battlefield 2042 mittlerweile Spaß? Oder warum wollt ihr dem Shooter auf gar keinen Fall eine zweite Chance geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!