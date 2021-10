Battlefield 2042: Wie gefällt euch die Beta?

Dieses Wochenende steht alles im Zeichen der Battlefield 2042-Beta. Vorbesteller konnten bereits seit dem 6. Oktober 2021 spielen. Seit Freitag morgen ist die Beta (nach einer kurzfristigen Verschiebung) nun aber auch für alle anderen geöffnet und ihr könnt euch nach Herzenslust in die Schlacht werfen.

Das heißt, wenn ihr dann mal den Download gefunden habt. Der ist leider wieder etwas versteckt. Wer ihn bis jetzt noch nicht gefunden hat, findet in unserem Guide Hilfe:

16 1 Guide Battlefield 2042: So klappt der Beta-Download

Habt ihr die Beta erfolgreich heruntergeladen, könnt ihr euch bis zum 10. Oktober um 9 Uhr auf der Map Orbital im Flaggenkampf mit anderen Beta-Teilnehmern messen. Zur Verfügung stehen euch während des gesamten Beta-Wochenendes die vier Spezialisten Casper, Boris, Falck und Mackay. Alle weiteren Infos zu den Systemanforderungen und Plattformen findet ihr in unserem Übersichts-Artikel zur Battlefield-Beta.

Macht mit bei unserer Umfrage

Vielleicht habt ihr ja schon einige Runden auf dem Schlachtfeld gedreht und eure Feinde unangespitzt in den Boden gerammt. Und ganz vielleicht habt ihr auch schon eine Meinung zur Beta, die ihr uns in der folgenden Umfrage mitteilen wollt:

Natürlich freuen wir uns auch wie immer über ausführliches Feedback in den Kommentaren. Und solltet ihr bisher noch nicht die Beta gespielt haben, könnt ihr das jetzt ja nachholen und einfach später bei der Umfrage abstimmen.

Wie finden wir Battlefield 2042 bisher?

Natürlich haben auch wir schon ein wenig in die Beta hineingespielt und uns ausgiebig über unsere Eindrücke ausgetauscht. Wer dazu gerne noch was für's Auge hätte, schaut sich am besten das Beta-Fazit von den Kollegen Phil und Michi an:

Zusätzlich oder alternativ (das bleibt natürlich euch überlassen) haben wir auch einen Experten-Talk mit Fabian Sigesmund, Micha Graf und Phil Elsner aufgenommen. Dort beurteilen sie die Gameplay-Neuerungen, Loadouts und was Battlefield 2042 eigentlich noch fehlt. Und wer ganz oldschool einfach nur einen Artikel lesen will, findet bei uns auch fünf verschiedene Meinungen zur Beta.

So, jetzt aber genug von uns und mehr von euch! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.