Battlefield 5 bekommt im Rahmen der »Tides of War«-Season Blitzeinschlag den versprochenen Koop-Modus für vier Spieler. Die kooperative Spielvariante heißt Combined Arms und ist ab sofort im Rahmen von Update 3 zum Download verfügbar. Sowohl PC- als auch Konsolenspieler können sich also ins Gefecht stürzen.

Incoming! Update 3 hits #Battlefield V Chapter 2: Lightning Strikes today. See below for when you can start downloading the Update on your platform: pic.twitter.com/p8CEPKzXIL