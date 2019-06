Fans von Battlefield 5 mussten in den letzten Monaten geduldig sein: Mit Mercury erschien Ende Mai die erste neue Karte seit über fünf Monaten. Die lange Durststrecke scheint jedoch bald vorbei zu sein: Der aktuelle Trailer zeigt fünf neue Maps, vier davon sollen schon bis Ende August veröffentlicht werden. Das macht vielen Spielern wieder Hoffnung.

Die neue Roadmap zum kommenden Kapitel 4 »Defying the Odds« gibt uns einen Überblick über die geplanten Inhalte von Juni bis August 2019. Neben neuen Fahrzeugen und Waffen sind folgende Maps geplant:

Der Trailer geht aber über das Kapitel 4 von Battlefield 5 hinaus und zeigt mit Operation Underground eine weitere Map an, die Fans der Reihe an den berüchtigten Fleischwolf-Klassiker Metro aus BF3 und BF4 erinnert. Operation Underground soll im Oktober erscheinen.

Außerdem gibt es den ersten richtigen Teaser auf das nächste Szenario: Japan! Der Pazifik wird zum neuen Kriegsschauplatz in Kapitel 5 »Awakening the Giant«, das im Herbst 2019 starten soll. Zu sehen ist die Landung einer Flotte der Alliierten und ein US-Soldat, der mit seiner M1 Garand auf einen Feind losstürmt.

Der Trailer und die Ankündigung kommen bei den Spielern insgesamt sehr gut an. Auf Youtube stehen nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des Videos rund 26.000 Daumen nach oben lediglich 600 Downvotes gegenüber.

Auch in den Kommentaren macht sich Vorfreude breit: Der Trailer mache definitiv wieder Lust auf BF5, so der Tenor. Im Kommentarbereich auf GameStar sind viele Spieler ebenfalls vom Trailer begeistert und hoffen auf ein Comeback von Battlefield 5.

Zockerlegende schreibt:

SAVARD schreibt:

"Wer kritisiert, muss auch loben. Also: ich habe genau das gefordert (Remake bekannter Maps, neues Setting z.B. Japan etc.)... und genau das ist passiert. Klar, es hätte alles ein wenig schneller gehen müssen, da das Spiel in seiner Grundfassung nicht so lange motiviert hat (zumindest ging es mir so), aber der Trailer gefällt mir, daher werd ich sicher wieder reinschauen."