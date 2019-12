Battlefield 5 befindet sich eigentlich auf einem sehr guten Weg - zumindest kristallisierte sich dieser Eindruck heraus, wenn man in den vergangenen Wochen auf YouTube und Reddit unterwegs war, um das Feedback der Community unter die Lupe zu nehmen. Der Pazifik-DLC kam sehr gut an, Fans freuen sich auf die neue Wake-Island-Map am 12. Dezember, die das Kartenpaket final abrunden soll. Doch das jüngste Update 5.2 sorgt für Furore.

Dice greift grundlegend in die Waffenbalance des Spiels ein. Wir haben die Änderungen bereits ausführlich analysiert, deshalb hier nur die Kurzfassung: Mit dem neuen Patch erhöht sich die sogenannte Time to Kill (TTK), also die Anzahl an die Kugeln, die ihr für einen erfolgreichen Abschuss ins Ziel schicken müsst.

Schadenswerte diverser Fan-Favoriten wurden reduziert, außerdem hilft ein neues 3D-Spotting-Feature Neulingen, Gegner dank automatischer Markierungen leichter zu erspähen. Diese Änderungen kommen alles andere als gut an.

Waffen nutzlos gepatcht?

Generell werfen viele Fans auf Reddit den Entwicklern vor, Battlefield 5 für den Weihnachtsmarkt »n00b-gerechter« machen zu wollen. Fehler werden dank der niedrigen TTK weniger bestraft, das 3D-Spotting erleichtere das Zielen.

Die pauschalen Waffen-Nerfs führen allerdings laut Kritikern dazu, dass viele vormals tolle Knarren nun komplett nutzlos sind. Kopfschüsse werden kaum noch belohnt, Kurzdistanz-Waffen verlieren bereits auf mittlere Entfernung ihre Wucht. YouTuber Westie fasst die Problematik in einem 20-minütigen Video zusammen:

Auf Reddit finden sich zahlreiche Threads mit Überschriften wie »Die neue TTK hat mein Interesse am Spiel gekillt« oder »Die längere TTK macht das Spiel nicht skill-orientierter, sondern bestraft bloß dumme Spieler nicht für ihre Fehler«. Ein Post mit 8.300 Upvotes fasst die Problematik etwas ausführlicher zusammen:

DICE äußert sich bisher nicht zu der Kritik, wir haben beim Publisher um ein Statement gebeten. Am Donnerstag erscheint die neue Wake-Island-Map, eine der beliebtesten Maps der Community. Den kompletten Trailer zur Einstimmung seht ihr hier: