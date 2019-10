Kapitel 5 von Battlefield 5 heißt »War in the Pacific« und verlagert das Kriegsgeschehen entsprechend auf die Inseln im Pazifik. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, einen Launch-Termin und jede Menge Infos. Wir fassen alles für euch zusammen.

Wann startet der Pazifikkrieg-DLC?

Battlefield 5: War in the Pacific startet am 31. Oktober und ist wie alle bisherigen Erweiterungen als kostenloser Download verfügbar. Aber auch wer BF5 nicht besitzt, kann den Pazifik-Schauplatz besuchen: vom 1. bis 4. November findet ein Free Trial Weekend statt.

Zwei neue Fraktionen

Mit den US Armed Forces und der Kaiserlichen Japanischen Armee halten zwei neue Kriegsparteien in Battlefield 5 Einzug. Dazu gehören neue Uniformen, Helme, Outfits und Waffenskins. Wie immer können diese kosmetischen Inhalte als Kapitel-Belohnungen freigespielt oder gegen Echtgeld gekauft werden.

Drei neue Maps

Iwo Jima: Hier kommen mit Booten, Panzern und Flugzeugen alle Elemente von Battlefield zum Einsatz. An den flachen Stränden gibt es kaum Deckung für die angreifenden US-Streitkräfte, während sich an einem Ende ein mächtiger Berg mit dichterer Vegetation erhebt. In den Tunneln darunter entbrennen erbitterte Nahkämpfe.

Pacific Storm: Diese zersplitterte Inselgruppe erinnert an Paracel Storm aus Battlefield 4 und wird entsprechend vor allem von Booten, amphibischen Fahrzeugen und aus der Luft beherrscht. Im Verlauf des Matches ändert ein aufziehender Sturm die Sichtverhältnisse der Karte. Insel-Hopping ist ein wichtiges Element auf Pacific Storm.

Wake Island (erscheint im Dezember): Der Klassiker aus BF1942 kehrt nach Battlefield 3 erneut zurück in sein ursprüngliches Weltkriegs-Setting und behält seine typische U-Form und bekannte Orte wie die Startbahn für Flugzeuge bei. Während auf der Insel zu Fuß und in Panzern gekämpft wird, beherrschen Boote und Flugzeuge die Umgebung. Wake Island erscheint nicht zum Start von Kapitel 5 am 31. Oktober, sondern wird im Dezember nachgereicht.

Neue Waffen

Zum Start von Battlefield 5: War in the Pacific soll es vier neue Hauptwaffen geben, dazu kommen zwei Battle Pickups, die man auf der Map aufsammeln kann. Das sind die neuen Waffen zum Launch:

M1 Garand

Browning M1919A6 MG

Type 99 Arisaka

Type 100 SMG

M2 Flammenwerfer (Battle Pickup)

Katana (Battle Pickup)

Im Verlauf von Kapitel 5 sollen weitere Waffen erscheinen, die zum Pazifik-Setting passen. Dazu gehören:

M3 Grease Gun

Nambu Type 2A

Type 97 LMG

BAR M1918 A2

Jungle Carbine

Type 94 Pistole

Model 27 Pistole

Lunge Mine (Assault-Gadget)

Neue Fahrzeuge

Im neuen Pazifikkrieg-Szenario stehen natürlich auch passende Vehikel zur Verfügung, die wir hier nach Fraktionen sortiert auflisten:

USA

M4 Sherman Kampfpanzer

LVT Amphibienfahrzeug

Dinghy (kleines Beiboot)

MB Jeep

F4U Corsiar Bomber

F4U Corsiar Fighter

Sherman Calliope (Squad Reinforcement)

Japan

Type 97 Kampfpanzer

Ka-Mi Amphibienfahrzeug

Dinghy (kleines Beiboot)

Type 95 Aufklärungswagen

Zero Bomber

Zero Fighter

Rocket Barrage Panzer (Squad Reinforcement)

Dazu kommen wie üblich neue Elite-Sets und andere kosmetische Gegenstände, die man im Ingame-Store kaufen kann. Challenges im Rahmen der Tides of War sowie wöchentliche Herausforderungen sind ebenfalls geplant.