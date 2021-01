Battlefield 6: Insider spricht über Spielerzahl, Setting & mehr

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Leaks und Gerüchte zum kommenden Multiplayer-Shooter Battlefield 6. Für viele der vorab bekannten Informationen zeichnet Branchen-Insider Tom Henderson verantwortlich.

Auf seinem YouTube-Kanal TheLongSensation veröffentlichte er nun ein neues Video, in dem er über alte und neue Gerüchte spricht und auch einige erste Details zum Shooter verrät. Wir fassen die wichtigsten Eckpunkte in diesem Artikel zusammen.

Die Aussagen des Insiders im Überblick

Henderson erwähnt zu Beginn seines Videos, dass viele Gerüchte, die in den letzten Monaten die Runde auf Reddit und Twitter gemacht haben, größtenteils nicht akkurat sein sollen. Er habe diese mit seinen Kontaktpersonen abgeglichen. Er liefert deshalb nun eine Übersicht mit allen Informationen, die seine Quellen bestätigen konnten.

Wer ist der Leaker?

Tom Henderson ist besser bekannt unter dem Pseudonym LongSensationYT und verfügt erwiesenermaßen über Insider-Quellen in der Entwicklerszene. Er erlangte vor allem Bekanntheit unter CoD-Fans, weil er den Namen und das Setting von Modern Warfare korrekt prognostiziert und lange vor Release von Warzone eine Free2Play-Battle-Royale-Auskopplung vorausgesagt hatte. Dennoch sind seine Aussagen stets mit Vorsicht zu genießen.

1. Titel & Soft-Reboot

Wir nennen das Spiel zwar Battlefield 6, angeblich soll der endgültige Name aber noch gar nicht feststehen. Laut dem Insider soll Battlefield 6 ein Soft-Reboot der Serie darstellen, ähnlich wie es Ende 2019 bei Call of Duty: Modern Warfare der Fall war. Deshalb sei es möglich, dass man das Spiel einfach nur Battlefield nennen werde.

2. Spielerzahl

Schon im vergangenen Sommer haben wir darüber berichtet, dass Battlefield in gewissen Spielmodi bis zu 128 Spielern gleichzeitig Platz auf seinen Karten bieten könnte - diese Info stammte bereits damals ebenfalls von Henderson. Untermauert wurde die Annahme von EA-Chef Wilson und Studioleiterin Miele, die beide das »noch nie dagewesenes Ausmaß« von BF6 immer wieder betonten.

Nun verrät der Insider aber weitere Details: Auf PlayStation 4 und Xbox One müssen Konsolenspieler mit den Spielmodi im 32vs32-Format vorliebnehmen, die es nach wie vor geben soll.

Außerdem soll es Grafik-Downgrades und weniger detaillierte Zerstörung im Vergleich zur Current-Gen- und PC-Version geben. An der LastGen-Portierung arbeitet angeblich ein externes Studio, sodass Dice sich auf die vollwertige Fassung konzentrieren kann.

3. Setting

Henderson hält an seiner Aussage fest, die er bereits im Mai 2020 traf: Battlefield 6 soll definitiv wieder ein modernes Setting bieten, ähnlich wie Battlefield 3 - denn an diesem soll sich das neue Spiel in vielerlei Hinsicht orientieren. Was er im Detail damit meint, verrät Henderson aber nicht. Es sei schlicht noch zu früh für Infos über Waffen, Maps oder ähnliches.

Warum Kriegsszenarien wie in den Battlefield-Spielen überhaupt so beliebt sind, lest ihr in unserem Report:

4. Battlefield 3 Remaster

Mitte 2020 gab es Gerüchte, dass es ein Remaster von Battlefield 3 geben könnte, welches dann angeblich parallel zu Battlefield 6 erscheinen sollte. Diesen Spekulationen erteilt der Insider nun aber eine klare Absage: Für EA mache es keinen Sinn, zwei Battlefield-Spiele in einem sehr ähnlichen Setting gleichzeitig zu veröffentlichen.

Zum Vergleich nennt er den Synchron-Launch von Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Dies sei für Activision rentabel gewesen, weil man mit Zukunfts- und Modern-Military-Szenario zwei unterschiedliche Käufergruppen ansprechen konnte. Außerdem dementiert Henderson die Gerüchte, beim nächsten Battlefield handele es sich um Bad Company 3.

5. Battle-Royale-Modus

Der Insider behauptet zu wissen, dass ein Battle-Royale-Modus für Battlefield 6 in Entwicklung war - ob dieser eingestellt wurde oder weiterhin ein Thema ist, kann er hingegen nicht beantworten. Seinen Quellen zufolge sei EA sehr vom Erfolg von Call of Duty: Warzone beeindruckt gewesen, weshalb man nun unbedingt ein Konkurrenzprodukt auf den Markt bringen wolle.

Falls der Publisher an diesem Plan festhält, wäre es für Henderson denkbar, dass der Modus erst nach dem Release des Spiels nachgeliefert wird - wie auch bei Warzone. Der erste Gehversuch der Battlefield-Marke im Genre war 2019 mit Firestorm krachend gescheitert. Schuld war unter anderem das Verkaufsmodell hinter der Paywall von Battlefield 5. Spielerisch war Firestorm dagegen durchaus gelungen:

6. Release-Datum

Henderson spricht davon, dass die Veröffentlichung von Battlefield 6 aktuell noch neun bis zehn Monate entfernt sei. Im November 2020 war seitens EA die Rede von ersten Playtests, die positiv von Fans aufgenommen worden seien.

Offiziell äußerte EA bereits zum Release-Zeitraum, man wolle das Spiel zur »Holiday Season« 2021 herausbringen. Diese Holiday Season beginnt in den USA im November nach Halloween - neun bis zehn Monate könnten also hinkommen.