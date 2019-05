Call of Duty 2019 heißt wohl Call of Duty: Modern Warfare

Die Welt der Videospielnamen ist eine kuriose: Das neue CoD 2019 heißt wohl Call of Duty: Modern Warfare. Dies vermeldete zuerst der Twitter-Kanal Longsensation. Kurz darauf bestätigte Kotakus Enthüllungs-Journalist Jason Schreier den Titel des neuen Serien-Ablegers.

I can confirm this is true, and that it's hilarious. The first one was "Call of Duty 4: Modern Warfare" so obviously the fourth one is "Call of Duty: Modern Warfare." Video games are absurd https://t.co/Ghb1m2srC4