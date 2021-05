Wann genau ist eigentlich bald? Diese Frage stellen sich gerade tausende Fans, denen »bald« der offizielle Reveal von Battlefield 6 versprochen wurde. Inzwischen sind fast drei Wochen vergangen und die Ungeduld wächst. Die kaugummizähe Wartezeit inspiriert viele Spieler aber auch zu kreativen Ausbrüchen.

Die Fans legen sich richtig ins Zeug

Wann kommt endlich der Reveal? Am 22. April postete der offizielle Twitter-Account von Battlefield, dass die Enthüllung »soonTM« stattfinden soll. TM steht in diesem Fall scherzhaft für »trademark«, also eine geschützte Marke.

Inzwischen gibt es eine fangemachte Webseite, die auf die Sekunde genau zählt, wie viel Zeit seit der Ankündigung vergangen ist. Zum Zeitpunkt, an dem dieser Artikel live geht, sind 17 Tage und 21 Stunden vergangen. Wir rechnen damit, dass es irgendwann im Mai soweit ist.

Bei Reddit nehmen es die Fans das Ganze viel Humor. Ein Thread versucht zum Beispiel, den Reveal-Trailer zu manifestieren. Vielleicht klappt's ja, wenn wir alle fest genug dran glauben?

Andere fragen in ihrer Verzweiflung künstliche Intelligenzen um Rat. Eine fast gar nicht gruselige KI erklärt, dass der Trailer sich verspätet, weil EA die Lieferadresse nicht aktualisiert hat. Deswegen hängt das Video jetzt in Mexiko fest. Aber hey, dafür verspricht sie uns Spore 2 auf der E3.

Andere User vertreiben sich die Zeit damit, selbst Poster, Musik und Concept Arts für Battlefield 6 zu erstellen. Einige coole Ergebnisse seht ihr hier:

Falls ihr euren Frust in geballter Meme-Power ertränken wollt, dann haben wir das passende Youtube-Video für euch gefunden: Tom Henderson zeigt anderthalb Stunden lang die besten Posts seiner Follower und kommentiert sie.

Wurde der Reveal verschoben?

Eine Theorie, laut der der geplante Trailer-Reveal möglicherweise kurzfristig verschoben wurde, stammt ebenfalls von Henderson. Er könne sich vorstellen, dass der Grund dafür eine chinesische Rakete ist, deren Wiedereintritt in den Orbit für Schlagezeilen sorgte. Die Trümmer landeten zum Glück harmlos im Meer, aber sie hätten auch über bewohntem Gebiet abstürzen können. Im Trailer soll ebenfalls eine Rakete auf Menschen krachen - das hätte wohl einen miesen Beigeschmack hinterlassen.

Ob die Theorie stimmt, ist aber unklar. Henderson beansprucht in diesem Fall auch kein Insider-Wissen für sich, sondern schreibt, dass es sich nur um eine persönliche Überlegung handelt.

Seit Wochen summt es immer lauter bei Reddit, Twitter und Co. Sobald ein neuer geleakter Screenshot oder ein paar Sekunden der Audiospur aufschlagen, stürzen sich die Fans darauf wie Piranhas. Kaum ein Spiel wird 2021 so heiß erwartet wie der neue Shooter. Auch unser Experte Dimi wartet gespannt. Er findet, die Zeichen stehen auf Erfolg:

147 7 Mehr zum Thema Battlefield 6: Chancen waren nie so gut wie 2021

Bei uns findet ihr jetzt schon alle bestätigten Infos zu Battlefield 6. Natürlich halten wir euch auch über Reveal und Release auf dem Laufenden!