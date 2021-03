»Wir haben die erste Version des Reveal-Trailers zu Battlefield gesehen. Er entwickelt sich zu einem unglaublichen ersten Eindruck von diesem bahnbrechenden Spiel. Ich denke, die Fans werden es lieben«, schreibt EA-Studiochefin Laura Miele euphorisch. Natürlich ist wenig überraschend, dass der Publisher für das eigene Projekt überschwängliche Worte wählt.

Fest steht aber: Ein Trailer zu Battlefield 6 existiert bereits. Jetzt ist nur noch die Frage, wann wir ihn endlich selbst sehen können! Als Reveal-Termin gibt der Hersteller bisher lediglich grob das Frühjahr 2021 an. Wir versuchen, den Zeitraum weiter einzugrenzen und schauen uns den Terminplan von DICE und EA deshalb ganz genau an.

Ein Blick auf EAs Terminplan

Traditionell werden Battlefield-Spiele vor großen Messeauftritten wie der E3 (oder EAs eigener Show EA Play) enthüllt - erst mit einem kurzen Clip und dann via Trailer. Auf den Events folgen dann meistens tiefergehende Details und erste echte Spielszenen, oft sogar Anspielmöglichkeiten. So lief es in den letzten Jahren ab:

Battlefield 5

Teaser: Freitag, 18. Mai 2018

Trailer: Mittwoch, 23. Mai 2018

BF5 auf EA Play: Samstag, 9. Juni 2018

Battlefield 1

Teaser: Dienstag, 03. Mai 2016

Trailer: Freitag, 06. Mai 2016

BF1 auf E3: Montag, 13. Juni 2016

Wir gehen davon aus, dass EA seine grundlegende Reveal-Strategie weiterhin in diesem Muster verfolgen wird.

Ein großer Unsicherheitsfaktor dürfte jedoch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Industrie sein: 2020 wurde das EA Play Event rein digital am 18. Juni abgehalten. Bisher ist unklar, ob und wann man dieses Modell wiederholen wird.

Was heißt das für Battlefield 6?

Zieht man alle Faktoren in Erwägung, können wir eine erste Prognose für den Reveal-Termin ableiten - und bewegen uns logischerweise im Reich der Spekulation.

Teaser-Clip: Das erste Lebenszeichen dürfte irgendwann zwischen 6. und 14. Mai 2021 aufschlagen. Am 4. Mai ist Star-Wars-Tag. Dieser Termin und der Folgetag werden meist von Disney-Ankündigungen in Beschlag genommen. Hier würde man also mit BF6 einen unnötigen Kampf um Aufmerksamkeit führen, zumal auch EA selbst Star-Wars-Spiele produziert (und womöglich etwas anzukündigen hat).

Das erste Lebenszeichen dürfte irgendwann zwischen 6. und 14. Mai 2021 aufschlagen. Am 4. Mai ist Star-Wars-Tag. Dieser Termin und der Folgetag werden meist von Disney-Ankündigungen in Beschlag genommen. Hier würde man also mit BF6 einen unnötigen Kampf um Aufmerksamkeit führen, zumal auch EA selbst Star-Wars-Spiele produziert (und womöglich etwas anzukündigen hat). Erster Trailer: Da zwischen Teaser und Trailer normalerweise etwa drei bis fünf Tage liegen, wäre ein Release des Trailers werktags (Trailer erscheinen nie an Wochenenden) zwischen 11. und 21. Mai 2021 sinnvoll. Ein späterer Termin könnte zu nah an der EA-Play-Präsentation liegen.

Da zwischen Teaser und Trailer normalerweise etwa drei bis fünf Tage liegen, wäre ein Release des Trailers werktags (Trailer erscheinen nie an Wochenenden) zwischen 11. und 21. Mai 2021 sinnvoll. Ein späterer Termin könnte zu nah an der EA-Play-Präsentation liegen. Gameplay & Details: Für die ausführliche Präsentation von BF6 sind die erste oder spätestens zweite Juni-Woche die sinnvollsten Termine. Da die (digitale) E3 für den 15./16. Juni angesetzt ist, wäre das womöglich ein geeigneter Rahmen für Anspiel-Sessions, Interviews und mehr.

Für die ausführliche Präsentation von BF6 sind die erste oder spätestens zweite Juni-Woche die sinnvollsten Termine. Da die (digitale) E3 für den 15./16. Juni angesetzt ist, wäre das womöglich ein geeigneter Rahmen für Anspiel-Sessions, Interviews und mehr. Release: EA hat bereits das klassische Herbst- bzw. Weihnachtsgeschäft als Zeitraum für den Launch von BF6 bekannt gegeben. Wir rechnen daher mit Battlefield 6 zwischen Ende Oktober und Ende November.

Zuletzt wurde bekannt, dass inzwischen an Battlefield 6 drei verschiedene Entwicklerstudios arbeiten und deshalb sogar andere große EA-Marken nach hinten verschoben werden. Man setze alle nur möglichen Ressourcen für das Spiel ein, so EA.

In unserem großen Überblick fassen wir außerdem zusammen, was bisher über Battlefield 6 bekannt ist.