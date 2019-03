Wie für Battle Royale üblich starten die Spieler auch in Battlefield 5: Firestorm mit so gut wie nichts am Leib und müssen sich ihre Ausrüstung erst zusammensuchen. Die wird bei jedem Durchgang zufällig verteilt, allerdings zeigt eine interaktive Karte die festen Fundorte für seltenen Loot an. Zudem sind die Orte vermerkt, wo ihr nützliche Hilfsmittel wie Fahrzeuge oder Helikopter findet.

Die Map lässt sich einfach über euren Browser aufrufen. Über die Legende an der Seite könnt ihr einzelne Symbole zu oder abschalten. Darunter befinden sich auch kleine goldene Münzen, die die Fundorte für pinken und damit den seltensten Loot markieren. Zwar liegt beispielsweise nicht immer die gleiche Waffe an derselben Stelle, die Orte an sich stehen aber fest. Wer sich dorthin wagt, kann mit mächtiger Ausrüstung rechnen, muss sich aber auch vor vielen anderen Spielern in Acht nehmen.

Kein Free2Play für Firestorm: Warum es Teil des Hauptspiels ist

Auch Autos, Amphibien-Fahrzeuge, Helikopter oder Safes könnt ihr über die Karte aufspüren. Zudem gibt es die Möglichkeit, Laufstrecken in der Spielwelt zu messen. Das lässt euch zum Beispiel überprüfen, wie weit es von einem Fahrzeug zum nächsten Loot-Punkt ist.

Damit bietet die Webseite schon jetzt einige interessante Features. Sie soll zudem noch ausgebaut und um neue Funktionen erweitert werden. Wir haben zum Release von Firestorm außerdem alle Waffen, Gadgets und Fahrzeuge zusammengefasst, damit ihr möglichst vorbereitet in den neuen Modus starten könnt.