Neuer Entwicklerchef sollte eigentlich Battlefield wieder auf Kurs bringen, verlässt überraschend EA

Battlefield 2042 kam zum Launch nicht gut an, konnte sich aber durch zahlreiche Updates und viel Content-Nachschub wieder aufrappeln.

Marcus Lehto arbeitet nicht länger bei EA: Diese Hiobsbotschaft verbreitet sich gerade wie ein Lauffeuer durch die Battlefield-Community.

Der Entwicklerveteran und Miterfinder von Halo war kurz nach dem katastrophalen Release von Battlefield 2042 an Bord geholt worden und führte mit Ridgeline Games sein eigenes Studio bei EA.

EA plötzlich aus Profil gelöscht

Der drastische Schritt war über die sozialen Medien bekannt geworden. Wie beispielsweise der Battlefield-Experte DANNYonPC feststellte, hatte Lehto in seinem Twitter-Profil plötzlich alle Hinweise und Erwähnung von EA und der Battlefield-Marke gelöscht:

Kurze Zeit später bestätigte sich der Verdacht: Aus seinem LinkedIn-Profil geht inzwischen eindeutig hervor, dass Lehto EA verlassen hat. Ein Statement oder eine formelle Ankündigung seines Weggangs gibt es indes nicht.

Warum war Lehto so wichtig für Battlefield?

Viele Fans deuten Lehtos plötzliches Ausscheiden als Rückschlag für Battlefield: Als Game Director sollte er eigentlich einen neuen Kurs für die Marke setzen und hatte bereits 2022 grundlegendes Fan-Feedback eingeholt.

Damals deutete er an, die düstere Stimmung früherer Serienteile sowie die dynamische Zerstörung und den Fokus auf Vehikel wie Jets wieder verstärkt in den Fokus nehmen zu wollen. Sein Studio Ridgeline sollte die übergreifende Identität von Battlefield ausbauen und eine Art zusammenhängendes Battlefield-Universum erschaffen.

Was heißt das für die Zukunft von Battlefield?

In der Community machen sich nun Sorgen breit, ob und in welcher Form Lehtos Studio überhaupt weiter existieren und an Battlefield arbeiten wird.

Ridgeline Games hat laut Karriereseite derzeit keine offenen Stellen und der Art Director des Studios war bereits im Januar 2024 gegangen. DANNYonPC kommentiert: »Fangen die Probleme jetzt bereits an?«

Aktuell soll parallel auch beim Entwicklerstudio Ripple Effect (früher DICE Los Angeles) ein neuer Battlefield-Teil in Arbeit sein, der laut EA auf den Grundlagen der Serie aufbauen soll.

Leiter des Projekts ist Respawn-Boss Vince Zampella (Star Wars Jedi, Apex Legends, Titanfall). Der frühere Battlefield-Hauptentwickler DICE in Schweden ist dabei künftig nur noch unterstützend tätig. Wann das neue Projekt vorgestellt werden soll, ist nicht bekannt. BF2042 startet unterdessen ab März 2024 in Season 7.