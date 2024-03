Jetzt hat es ein komplettes Battlefield-Team im Rahmen der Entlassungswelle erwischt

Die Entlassungswelle in der Spielebranche hat ihr nächstes Opfer gefunden.

Es vergeht momentan kaum ein Tag, an dem wir nicht über weitere Entlassungen in der Spielebranche berichten müssen. Was 2023 seinen Anfang mit dem großen Aderlass bei Embracer nahm, fand inzwischen auch schon bei Microsoft, Sony, Twitch, Ubisoft und vielen weiteren Unternehmen statt.

Erst gestern kündigte EA einen Stellenabbau an. Und davon ist auch ein Studio betroffen, dass bis heute nicht ein einziges Spiel vorweisen kann, nur zwei Jahre existiert hat und trotzdem eine Relevanz für Battlefield-Fans besitzt.

Ridgeline Games sollte Battlefield eine Story verpassen

Schon der überraschende Weggang des als Battlefield-Retters angepriesenen Halo-Veterans Marcus Lehto deutete an, dass die organisatorischen Maßnahmen bei Electronic Arts auch Auswirkungen auf den populären Multiplayer-Shooter haben wird.

Inzwischen wissen wir: Auch Ridgeline Games wurde geschlossen. Falls euch das Studio ad hoc nichts sagt, ist das kein Wunder. Denn das erst 2022 aus der Taufe gehobene Team sollte sich in Zukunft um die Entwicklung einer Story-Kampagne für das nächste Battlefield kümmern. In diesem Zusammenhang ist einer der ersten Tweets nach der Gründung auch nicht besonders gut gealtert:

Ein Ersatz ist bereits gefunden

Wie viele Menschen bei Ridgeline Games zuletzt gearbeitet haben, ist nicht bekannt. Was jedoch bereits feststeht, ist ein interner Nachfolger für die Arbeiten an der Story-Kampagne von Battlefield: Criterion Games wird übernehmen. Die einstigen Rennspiel-Experten (Burnout-Reihe) haben auch bereits an BF2042 mitgewirkt.

EA-Entertainment-Präsidentin Laura Miele verkündete die Nachfolgelösung im gleichen Atemzug wie die Schließung von Ridgeline Games (im Original zu finden auf dem EA-Blog):

Unsere Vision für Battlefield ist ehrgeizig und aufregend. Das Projekt macht bedeutende Fortschritte, dank der starken Führung von Vince Zampella und Byron Beede und engagierten Studios, die sich dem Aufbau einer Battlefield-Plattform verschrieben haben, die unsere Fans lieben werden. Heute haben wir das größte Battlefield-Team in der Geschichte des Franchise, mit leidenschaftlichen Leuten auf der ganzen Welt und unseren Studios, die so organisiert sind, dass sie sowohl von der Franchise- als auch von der lokalen Führung profitieren. Marcus Lehto hat kürzlich eine persönliche Entscheidung getroffen, das Projekt zu verlassen. Um sicherzustellen, dass unsere Arbeit ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann, haben wir sofort die Leitung an Criterion übergeben, um unsere Arbeit am Einzelspielermodus zu beaufsichtigen. Als Teil dieser Veränderung werden wir Ridgeline als eigenständiges Studio in Seattle auflösen, wobei einige Teammitglieder zu Ripple Effect wechseln werden. Sie werden weiterhin mit den Teams von DICE, Ripple und Criterion zusammenarbeiten, während sie das nächste Battlefield-Erlebnis entwickeln.

Die Entlassungswelle in der Spieleindustrie rollt also weiter und entsprechend wichtig ist es, über die Hintergründe dieser Entwicklungen zu sprechen. Wir haben bereits mit geschockten Betroffenen gesprochen, die derzeit um ihren Lebenstraum bangen. Außerdem hat auch Micha eine klare Meinung zur aktuellen Lage, die er euch in Video-Form festgehalten hat. Alles dazu findet ihr im obigen Kasten.