Dass ein neues Battlefield kommen wird, steht außer Frage. Aber wie es nun genau heißen wird und in welchem Setting es angesiedelt ist, wissen wir trotz Gerüchten und Leaks noch nicht genau. In wenigen Tagen könnte sich dies allerdings ändern. Denn ein Easter Egg in Battlefield 1 kündigt für den 23. Mai einen großen Reveal rund um die Shooter-Serie von Dice an.

Laut einer offiziellen Webseite von Electonic Arts auf der eben dieses Datum angezeigt wird, soll Battlefield nämlich »nie mehr dasselbe sein« (»never be the same«). Um diese Seite zu entdecken, mussten die Fans allerdings einiges an Detektivarbeit leisten, da sie hinter einem komplizierten Easter Egg versteckt lag:

In der »Fort Vaux«-Map aus dem Battlefield-1-DLC They Shall Not Pass ist ein verschlossener Raum mit der Aufschrift »Isolement« (Isolation) zu finden. Durch das Zerbrechen von Schildern und das Umlegen einiger Schalter in einer bestimmten Reihenfolge, haben fuchsige Spieler es doch irgendwann geschafft, diese Tür zu öffnen.

Darin fanden sie lediglich ein Bild eines Pferdes und ein paar Leitungsrohre. Trotz dieses ernüchternden Fundes, gaben sie nicht auf und forschten weiter. Bei den Rohren in dem Isolationsraum sind nämlich Wassertropfen zu hören und zwar in ein einem ganz besonderen Rythmus. Kurzerhand haben die Fans das Tropfen als Morsecode enttarnt und darin die URL zur oben erwähnten Webseite gefunden.

Bleibt offen, warum sich DICE diese ganze Mühe gemacht hat. Naheliegend wäre der Reveal des nächsten Battlefields, das angeblich im Zweiten Weltkrieg spielen soll und wieder Singleplayer Stories enthalten soll.

Für Battlefield 1 ist zuletzt der vierte und finale DLC namens Apocalypse erschienen, mit einer fünften Erweiterung des inzwischen anderthalb Jahre alten Shooters rechnen wir deshalb eigentlich nicht mehr. Mit Sicherheit erfahren wir aber erst am 23. Mai, was EA und DICE sich ausgedacht haben.

Quelle: Resetera