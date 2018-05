Finanzberichte großer Publisher sind oftmals sehr informativ - wenn man genau hinhört. Inmitten von viel Blabla verstecken sich wertvolle Informationen über die kommenden Blockbuster-Spiele.

Gerade erst sprach Activision-CEO Bobby Kotick über den Einfluss von Fortnite auf ihre Produkte, jetzt ist EA an der Reihe. Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, verriet Details über Battlefield 2018, das ja angeblich Battlefield V heißen wird.

"With our next Battlefield game, the team at DICE is bringing the intensity of combat to life in new and unexpected ways. Every battle is unique, and every mode brings its own challenges – from the way you interact with the environment around you, to compelling single-player stories, to the next level of large-scale multiplayer that spans across multiple maps and modes. [Hervorhebungen von uns]"