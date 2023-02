Bei Steam sind gerade 13 großartige Spiele besonders günstig

Neue Woche, neuer Steam-Sale! Welche Spiele sich davon lohnen, ist manchmal ziemlich unübersichtlich. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche die aktuellen Highlights heraus. Dieses Mal gibt es einige der Titel so günstig wie nie zuvor.

Während die Angebote leben, tun es die Kreaturen, mit denen ihr unter anderem zu tun haben werdet, nicht. Zumindest nicht richtig. Wem das zu gruselig ist, der kann sich mit einem besonders günstigen Rennspiel auf die Socken machen und nach anderen Highlights des Steam-Sales Ausschau halten.

Highlight der Woche: Dying Light 2 Stay Human

Genre & Release: Action | 4. Februar 2022

Action | 4. Februar 2022 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro

50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 13. Februar 2023

Dying Light 2 Stay Human ist kein gewöhnliches Zombie-Spiel: Euer eigentlicher Feind ist nämlich die Dunkelheit, die euch mit der Zeit selbst zu Untoten werden lässt. Das Spiel glänzt vor allem mit seinem großartigen Parkour-System und einer gut gefüllten Open-World, die besonders durch ihre Vertikalität aus der Masse heraussticht.

Im Verlauf der Haupthandlung müsst ihr außerdem viele unangenehme Entscheidungen treffen, die nicht nur den Verlauf eurer Geschichte bestimmen, sondern auch die Entwicklung der offenen Areale. Die ekligen Wasser-Zombies aus dem überschwemmten Gebiet zum Beispiel bekommt nicht jeder zu Gesicht.

Während die Spielzeit der Hauptstory mit etwa 20 Stunden moderat ausfällt, könnt ihr durch Unmengen an Geheimnissen (unter Anderem der coolste Fingerpistole seit Tales of the Borderlands), Beutezügen, Minispielen und erfrischend interessanten Nebenmission leicht über 100 Stunden in Villedor verbringen. Wem auch das noch nicht genug ist, kann mit der Blood Ties Erweiterung seinen Aufenthalt noch zusätzlich verlängern:

Weitere spannende Spiele im Sale

Battlefield 2042: Erlebt riesige Schlachten mit 128 Spielern pro Map und verwendet dabei moderne und futuristische Waffen und Fahrzeuge. Nach einem problematischen Release hat sich der Shooter deutlich verbessert und sogar die Klassen zurückgebracht. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro)

um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro) Conan Exiles: Die Welt von Conan dem Barbaren ist brutal und gnadenlos. Bei diesem klassischen Survival-Spiel könnt ihr sie selbst erleben. Doch seit gewarnt: Die fehlende Tetanus-Impfung wird nicht euer größtes Problem sein. (um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro)

Evil West: Ein klassischer, gradliniger Third-Person-Shooter im Wilden Westen, bei dem ihr tausende Vampire und andere Kreaturen mit unzähligen Kombinationen aus Kampf-Moves niedermäht. (Tiefstpreis: um 25 Prozent reduziert auf 37,50 Euro)

Hitman 3: Falls ihr ein Spiel kennen soltet, bei dem ihr kreativer eine Zielperson ausschalten könnt als bei Hitman 3, dann wird Agent 47 dafür sorgen, dass ihr es niemandem weitersagen könnt. Optional auch in VR. (um 45 Prozent reduziert auf 38 Euro)

Madden NFL 23: Die vermutlich bekannteste Football-Simulation der Welt. Rechtzeitig zum Super-Bowl im Angebot. ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 18 Euro)

um 70 Prozent reduziert auf 18 Euro) MechWarrior 5: Mercenaries: In diesem Spiel steuert ihr bis zu 100 Tonnen schwere Mechs und verarbeitet eure Feinde zu Altmetall. Durch die unterschiedlichen Missions-Typen ist dabei oftmals eine Menge Strategie gefragt. (um 50 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Need For Speed Unbound: Der neuste Open-World-Racer der vermutlich ikonischsten Rennserie der Welt. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 35 Euro) Warum wir das Spiel trotz gespaltenem Feedback aus der Community gut bewerten, verrät unser Test:

102 44 Need for Speed Unbound im Test Ein Rennspiel, wie wir es uns seit Ewigkeiten wünschen

Nioh 2 – The Complete Edition: Eine weiser Soulslike-Meister sagte einst: »Zu Nioh sag ich nie No.« Man kann es als ein Art Dark Souls im Japan des 16. Jahrhunderts beschreiben. (Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 36 Euro)

Project Zomboid: Die realistischste Simulation einer Zombie-Apokalypse auf Steam. Wem der Grafik-Stil nicht allzu übel aufstößt, sollte auf jeden Fall einen Blick auf eines der besten Zombiespiele wagen. (um 33 Prozent reduziert auf 11 Euro)

Second Front: Ein rundenbasiertes Strategiespiel mit dem Zweiten Weltkrieg als Setting und einer charmanter Grafik. Direkt zu Release reduziert. (Tiefstpreis: um 15 Prozent reduziert auf 29 Euro)

Star Wars Battlefront 2: Epische Schlachten zwischen gut und böse mit euren liebsten Star Wars Charakteren ist was ihr wollt? Da habt ihr es! (Tiefstpreis: um 88 Prozent reduziert auf 5 Euro)

The Elder Scrolls Online: Eines der erfolgreichsten Fantasy-MMORPGs aller Zeiten. Jetzt ist ein guter Moment einzusteigen, um im Frühling direkt zum Release die Necrom-Erweiterung ausprobieren zu können. (Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 6 Euro)

Eines der größten Highlights des aktuellen Steam-Sales ist definitiv das erst kürzlich erschiene Need for Speed Unbound. Peter ist besonders von der offenen Spielwelt begeistert. In seiner Kolumne verrät er euch, was sie besser macht als andere.

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Wenn ja, was haltet ihr davon? Seid ihr verwundert, dass Need for Speed Unbound jetzt schon um die Hälfte reduziert ist? Schreibt's in die Kommentare!