Neue Belohnung in CoD MW2 kann nur ein einziger Spieler auf der Welt bekommen

Ranked ist zurück! Der Ranglistenmodus ist ab Season 2 von Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 wieder am Start - ab dem 15. Februar könnt ihr euch also mit dem Rest der Welt messen. Je höher euer Ranking, desto seltenere Belohnungen winken euch. Und der oder die Beste unter den Besten bekommt sogar einzigartige Rewards.

Die seltenste Ranked-Belohnung

Ranked besteht aus sieben Rängen mit jeweils drei Divisionen und einem zusätzlichen Rang für die Allerbesten. Am Anfang von Season 2 starten alle auf dem Bronze-Rang und spielen sich dann nach und nach hoch. Der höchste Rang ist Top 250 - wie der Name schon verrät, sind das die 250 Spieler mit den weltweit höchsten Rankings. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ranglisten-System genau funktioniert, schaut hier vorbei:

Was bekommt der Spitzenreiter? Wer am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen der Top-250-Division steht, erhält eine einzigartige Calling Card und ein animiertes Emblem, das allen zeigt: Diese Person hat weltweit den Rang #1 erreicht. Ein Bild dazu gibt es noch nicht, die Motive werden sicherlich am Ende der Season feierlich enthüllt.

Das ist noch nicht alles, denn auch durch den Aufstieg in die Topliga erhält man viele Rewards, sozusagen im Vorbeigehen:

Für Bronze und Silber jeweils ein Emblem.

Alle anderen Divisionen verschaffen euch jeweils zwei exklusive Operator-Skins und je ein animiertes Emblem sowie einen Waffenanhänger.

Für Iridescent und Top 250 gibt es jeweils eine animierte Calling Card.

Und nur für Platz 1 unter den Top 250 die bereits erwähnte Calling Card und das Emblem.

Dazu kommen Waffen-Camos und andere Cosmetics für bestimmte Anzahlen an Wins im Ranked.

Wer kann mitmachen? Ranked steht ab Season 2 allen offen, die mindestens Operator-Level 16 erreicht haben. Auch Profis sind zugelassen, bei denen wird dann auch angezeigt, für welche E-Sport-Teams sie normalerweise antreten.

Was ist noch neu in Season 2? Alle wichtigen Änderungen findet ihr in unserer großen Übersicht. Zum Beispiel, was es mit der neuen Warzone-Map auf sich hat, was für neue Waffen verfügbar sind und welche Multiplayer-Modi zurückkehren:

Was haltet ihr vom Ranked-Modus von Call of Duty? Spielt ihr euch gerne durch die Ränge nach oben oder schaut ihr euch vielleicht lieber an, wie die Profis bei Twitch ihre Versuche streamen? Sind euch exklusive Belohnungen wichtig oder legt ihr darauf keinen Wert?