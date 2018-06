Bei der Microsoft PK zur E3 2013 wurde das atmosphärische Indie-Adventure Below erstmals angekündigt. Nach mehreren Verschiebungen sollte es zuletzt 2016 erscheinen, Entwickler Capybara gab dann aber bekannt, dass es noch nicht so weit sei.

Bald hat das Warten nun ein Ende, laut frischer Steam-Shopseite erscheint Below noch im Jahr 2018. Möglicherweise gibt es auf der Microsoft Pressekonferenz zur E3 2018 ein genaues Releasedatum.

Bereits auf der diesjährigen PAX East zeigten die Entwickler über 20 Minuten Gameplay des Dungeon Crawlers und ließen die Öffentlichkeit Hand anlegen. Spätestens hier wurde klar, dass sich Below auf einem guten Weg befindet. Auch wir hatten bereits Gelegenheit, den Indietitel ausführlich zu testen und haben unsere Erkenntnisse in dieser Anspiel-Preview zu Below für euch zusammengefasst.