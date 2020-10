Seit dem 10. Oktober läuft die Open Beta von Call of Duty Black Ops: Cold War - zumindest auf der PS4. PC-Spieler müssen sich noch etwas länger gedulden, der Early Access für Vorbesteller startet am 15. Oktober. Was aber jetzt schon klar ist: Cold War spaltet die Spieler extrem. Wir haben einige Meinungen gesammelt.

The Good - Das loben Spieler

Schnelles Gameplay, weniger Camper

Cold War bietet in den bisher vorgestellten Modi rasantes Gameplay und viel Action. Camper sind dank überarbeiteter Minimap seltener, stattdessen sind die meisten Spieler ständig in Bewegung. Obwohl ihr 150 Lebenspunkte statt 100 wie in Modern Warfare habt, fühlt sich die Time-to-Kill kaum länger an. Treffer sind tödlich, lassen aber trotzdem noch Zeit zum Reagieren - das trifft den "sweet spot" für viele Spieler.

Der neue Gunsmith

Die Waffen-Anpassungen funktionieren sehr ähnlich wie in Modern Warfare. Beim Gunsmith wählt ihr aus freispielbaren Attachments bis zu fünf aus. Seit der Beta bekommt ihr eine genaue Übersicht sämtlicher Werte, die durch die Aufsätze verändert werden. Ihr seht also ganz exakt, wie sich eure Wahl auswirkt - in MW waren die plumpen Statistik-Balken oft ungenau (und ohne Messungen durch Youtuber teilweise sogar unbrauchbar) und zwangen Spieler zum Experimentieren.

Neue Spielmodi

In der Beta gibt es mehrere neue Spielversionen, zum Beispiel Escort the VIP. Dabei müsst ihr einen Spieler beschützen und zu bestimmten Punkten auf der Map geleiten. Der Modus findet viel Anklang, genauso wie Combined Arms. Darin spielt ihr in größeren Teams von je 12 Spielern (und mit Fahrzeugen) und müsst fünf Zonen erobern. Der Leaker und CoD-Experte Okami findet, unterm Strich sei Cold War ein großer Fortschritt gegenüber Modern Warfare:

The Bad - Das kritisieren Spieler

Das SBMM

Obwohl es laut den Entwicklern Teil aller CoD-Spiele ist, stößt das Skill-Based Matchmaking in Cold War auf besonders viel Gegenwind. Viele Spieler beschweren sich, dass es ihnen den kompletten Spaß an der Beta kaputtmachen würde. So schreibt zum Beispiel der Spieler Ist_Menieb:

"Das Spiel ist alles in allem gut, aber SBMM muss runtergeschraubt werden."

Ähnliche Kommentare gibt es zu Hunderten in diversen Foren-Threads und auch auf reddit. Twitter-Nutzer Qnl_69 fasst es so zusammen:

"Das SBMM ist so vorhersehbar und ermüdend. Bitte findet eine Balance, die gute Spieler nicht ständig an das SBMM erinnert und Casuals nicht in jedem Spiel abwatscht."

Was es mit dem Phänomen SBMM und der Kritik daran genau auf sich hat, haben wir für euch in einem Artikel analysiert:

Schlechte Sichtbarkeit

Auf vielen Maps ist es schwierig, die Gegner auszumachen. Das liegt einerseits am oft geringen Kontrast - weil Feinde farblich geradezu mit dem Hintergrund verschmelzen. Zum anderen beklagen sich viele Spieler aber auch über verschwommene Texturen, besonders auf größere Distanzen. Auch der bekannte CoD-Experte Okami, der mit der Beta ansonsten zufrieden ist, bemängelt die Sichtbarkeit.

Wenig Neuerungen

Wer Modern Warfare gespielt hat, findet sich sofort in Cold War zurecht. Und das empfinden viele Spieler nicht als positiv. Echte, spannende Neuerungen fehlen, trotz der neuen Maps und Modi. Manche sehen in Cold War sogar einen Rückschritt, da sich Rückstoß und Bewegung in Modern Warfare realistischer anfühlen würden.

Der CoD-Streamer und -Youtuber Drift0r hat ein Video über die Cold-War-Beta gedreht, in dem er sich eher kritisch über das Spiel äußert. Demnach sei es ein Rückschritt im Vergleich zur Alpha:

The Ugly - Die Beta-Probleme

Verbindungsprobleme

Derzeit kommt es bei vielen Spielern zu Problemen mit der Verbindung. Sehr viele beschweren sich darüber, dass sie viel zu spät bemerken, wenn sie bereits von einem Gegner beschossen werden. Anscheinend werden umgekehrt viele Treffer nicht richtig gewertet.

Bei einer Beta sind gewisse technische Schwierigkeiten zu erwarten, daher bleibt die Hoffnung, dass die Verbindung bis zum finalen Release verbessert wird. David Vonderhaar, der Design Director von Treyarch, äußerte sich bereits zu diesem Thema:

Der bekannte CoD-Youtuber TheXclusiveAce zieht ebenfalls kein positives Fazit und gibt an, er habe in der Beta momentan gar keinen Spaß, was hauptsächlich an den Lobbys und den technischen Problemen liegt:

Scorestreak-Regen

Anstelle der Killstreak-Belohnungen aus Modern Warfare gibt es in Cold War Scorestreaks. Ein wichtiger Unterschied führt gleichzeitig zum Problem: Ihr verliert gesammelte Punkte nicht, wenn ihr sterbt, sondern könnt sie später noch einlösen.

Das bedeutet, dass gegen Ende eines Matches oft ein wahrer Regen von mächtigen Artillerie-Schlägen und Co. niederprasselt. Ob hier noch am System geschraubt wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Das sagt GameStar-Autorin Stephanie: Ich spiele die Beta von Cold War seit dem Start am 8. Oktober und muss sagen: Ich bin genauso hin- und hergerissen wie die Community. Einerseits gibt es einiges, was mir gefällt: Die Armada-Map mit ihren Schiffen und Kämpfen im Wasser ist mein persönliches Highlight. Map-Voting ist eine hervorragende Idee, die bitte für immer in der Serie bleibt. Und in seinen besten Momenten fühlt sich Cold War wirklich wie ein spaßiger Action-Film aus den 80ern an.



Wenn da nicht das »Aber« wäre... Die Sichtbarkeit auf manchen Maps ist miserabel, es frustriert ungemein, wenn Treffer nicht korrekt registriert werden - und im Gegensatz zu Modern Warfare empfinde ich das Gameplay als deutlich weniger geerdet und wuchtig, fast schwerelos. Das leigt zum Beispiel an den klar schlechteren Animationen beim Movement und beim Schießen. Außerdem vermisse ich wirklich schmerzlich das Mounting aus MW, also das Auflegen der Waffen an Hindernissen! Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was sich bis zum finalen Launch noch ändert und wie das fertige Spiel dann angenommen wird.

Seit der Alpha hat Treyarch schon an der Waffen-Balance und anderen Baustellen gearbeitet, eine Übersicht aller Änderungen findet ihr auf der offiziellen Website. Worauf ihr euch bei CoD: Cold War einstellen solltet, lest ihr in unserer Gameplay-Preview.