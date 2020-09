CoD Cold War: Mögliches SBMM löst großen Aufschrei aus

Call of Duty Black Ops: Cold War kämpft schon vor Release mit einer großen Kontroverse. Erneut steht der Begriff Skillbased Matchmaking (SBMM) im Raum und sorgt für einigen Ärger.

PS4-Spieler dürfen bereits an diesem Wochenende die Alpha des neuen CoD ausprobieren und sind sich sicher: Der neue Serienteil setzt abermals auf die unliebsame Leistungs-basierte Spielerstellung.

Wasserdicht und bestätigt ist die Existenz von SBMM in CoD 2020 damit zwar nicht, die massenhafte Wahrnehmung seitens der Spieler gibt aber zumindest ein starkes Indiz. Auch ein Leak im Vorfeld offenbarte Skillbased Matchmaking nebst zahlreichen weiteren Details.

Der Aufschrei unter Fans sorgt nicht nur dafür, dass das Schlagwort »SBMM« auf Twitter mit fast 40.000 Tweets trendet, auch unser entsprechender Artikel zu CoD: Modern Warfare rückt wieder in die Liste der meistgelesenen News. Dort erfahrt ihr übrigens auch, was SBMM überhaupt bedeutet, wie es sich äußert und was ihr dagegen tun könnt, aber nicht solltet:

Indes wurde von Treyarch offiziell nicht bestätigt, dass SBMM tatsächlich in CoD 2020 aktiv ist. Allerdings erklärten die Entwickler bereits in der Vergangenheit, dass sie keinen Einfluss auf diese Entscheidung haben und die Befugnisse hier bei Publisher Activision liegen.

Es gibt aber nicht nur potenziell schlechte Nachrichten. Auch ein beliebtes und zuletzt in CoD: MW vermisstes Feature feiert in CoD: Cold War seine Rückkehr.

Map-Voting kehrt zurück

Es klingt fast schon zu simpel, aber die Möglichkeit, nach einem Match für das nächste Level abzustimmen, hat vielen Fans im letzten Call of Duty gefehlt. Auch eine Möglichkeit, direkt eine Karte anzusteuern fehlte, mal ausgenommen von den regelmäßigen Playlists, die Teils nur eine, ganz bestimmte Map in Endlosschleife spielten.

Die Alpha von CoD 2020 verrät nun: Ihr werdet im virtuellen Kalten Krieg nach Multiplayer-Partien wieder für die nächste Map voten können. Das dürfte Kritikern von Skillbased Matchmaking zumindest ein kleines Trostpflaster sein.

Wie sich das Spiel anfühlt, durfte Kollege Phil für seine Multiplayer-Preview zu Call of Duty: Cold War selbst ausprobieren. Sein Fazit fällt durchaus positiv aus, auch wenn sich Fans von CoD: MW an einigen Stellen erheblich umgewöhnen müssen.