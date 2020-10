Mittlerweile wurde Call of Duty Black Ops: Cold War inklusive seines Multiplayer-Modus ausführlich vorgestellt. Entwickler Treyarch hat zudem offiziell bekannt gegeben, wie die Early-Access-Phase und auch die Open Beta ablaufen wird - und wie ihr Beta-Keys bekommt.

Alle Infos zur Open Beta von Black Ops: Cold War

Termine

Wer bereits die Beta von Modern Warfare im Jahr 2019 verfolgte, könnte ein leichtes Deja-Vu-Erlebnis haben. Die zu Black Ops Cold War läuft nämlich sehr ähnlich ab: Erneut gibt es zwei Beta-Wochenenden, von denen das erste der PlayStation 4 vorbehalten ist.

1. Wochenende

Plattform: Playstation 4

Playstation 4 Zeitraum (Early Access): 8. Oktober ab 19 Uhr deutscher Zeit bis 9. Oktober

8. Oktober ab 19 Uhr deutscher Zeit bis 9. Oktober Zeitraum (Open Beta): 10. - 12. Oktober 2020

2. Wochenende

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 (Crossplay)

PC, Xbox One, PS4 (Crossplay) Zeitraum (Early Access): 15. - 16. Oktober 2020

15. - 16. Oktober 2020 Zeitraum (Open Access): 17. - 19. Oktober 2020

Download & Preload

Vor jedem Beta-Wochenende wird es eine Preload-Phase geben. Auf der PS4 könnt ihr den Download ab dem 6. Oktober um 17 Uhr anwerfen, PC- und Xbox-Spieler ab 13. Oktober um 17 Uhr. Der Download ist je nach Plattform 30-40 GB groß.

Keys & Early Access

Um an dem vorzeitigen Zugang zur Multiplayer-Beta teilzunehmen, müsst ihr das Spiel auf der jeweiligen Plattform vorbestellen. Das könnt ihr (für PC) zum Beispiel bei unserem Plus-Vollversions-Partner Gamesplanet tun. Alternativ gibt es Giveaways bei diversen CoD-Seiten und -Youtubern.

Das zweite Wochenende kommt noch mit einer kleinen Besonderheit: Während PC und Xbox ihren Early-Access-Zugang haben, gibt es auf der PS4 einen »Open Access«. Es kann also jeder spielen. Vom 17. bis 19. Oktober kann hingegen jeder ohne Key spielen, ganz egal welche Plattform ihr nutzt.

Was euch in CoD Cold War erwartet und wo die größten Unterschiede zu Modern Warfare liegen, lest ihr in unserer Vorschau:

83 2 Mehr zum Thema CoD Cold War: Unsere Multiplayer-Preview

Was steckt in der Beta?

In der Beta von Black Ops: Cold War könnt ihr ausschließlich den PvP-Multiplayer spielen, Zombies, die Solo-Kampagne und die neue Version von Warzone bleiben außen vor. Hier sind alle Infos, die wir zum Inhalt der Beta haben:

Maps: Miami, Satellite, Moscow, Cartel, Black Sea & Tundra

Bekannte Modi wie TDM, Domination, Kill Confirmed

Der neue Fireteams-Modus für 40 Spieler ist enthalten

Der neue Multiplayer-Modus VIP-Eskorte ist enthalten

Der 12vs12-Modus Combined Arms mit Vehikeln ist enthalten

Systemanforderungen der Beta

Inzwischen ist auch bekannt, was euer PC können muss, um die Beta zum Laufen zu bringen. Die Anforderungen fallen dabei recht moderat aus, allerdings braucht ihr 45 GB Festplattenspeicher - stellt euch also auf einen längeren Download ein. Zum Herunterladen und Spielen braucht ihr zwingend einen Battle.net-Account.

Minimal

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (mindestens 1803)

Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (mindestens 1803) CPU: Intel Core i5 2500k oder AMD Äquivalent

Intel Core i5 2500k oder AMD Äquivalent Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB oder AMD Radeon HD 7950.

Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB oder AMD Radeon HD 7950. RAM: 8GB RAM

8GB RAM HDD: 45GB Festplattenspeicher

45GB Festplattenspeicher Netzwerk: Breitband-Internet

Breitband-Internet Audio: DirectX 12 kompatibles System

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (neuestes Service Pack)

Windows 10 64 Bit (neuestes Service Pack) CPU: Intel Core i7 4770k oder AMD Äquivalent

Intel Core i7 4770k oder AMD Äquivalent Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 RAM: 16GB RAM

16GB RAM HDD: 45GB Festplattenspeicher

45GB Festplattenspeicher Netzwerk: Breitband-Internet

Breitband-Internet Audio: DirectX 12 kompatibles System

Unlocks, Belohnungen & Stufenaufstiege

Wie im fertigen Spiel, könnt ihr bereits in der Beta im Level aufsteigen und neue Waffe, Aufsätze. etc. freischalten. Wer in der Beta Stufe 10 erreicht, bekommt eine spezielle SMG-Waffenblaupause zum Release und den Operator Adler in CoD Mobile.

Call of Duty Black Ops: Cold War - Multiplayer-Screenshots ansehen

Die größten Gameplay-Änderungen

Auf Basis des Feedbacks zur Alpha, haben die Entwickler eine Menge Änderungen an CoD CW vorgenommen, die jetzt in der Beta spiel- und spürbar sind. Auf der offiziellen Blogseite findet ihr das komplette Changelog, hier sind die wichtigsten Neuerungen im Schnellüberblick:

Waffen: Das Rückstoßsystem und die Animationen beim Zielen wurden komplett überarbeitet. Dazu zählen auch die Streumuster, ADS-Geschwindigkeit und das Handling.

Das Rückstoßsystem und die Animationen beim Zielen wurden komplett überarbeitet. Dazu zählen auch die Streumuster, ADS-Geschwindigkeit und das Handling. Sniper: Das Aufblitzen der Zielfernrohre ist nun deutlich zu sehen und die Zeit zum Anlegen mit Scharfschützengewehren wurde angepasst. Außerdem sind One-Hit-Kills schwieriger.

Das Aufblitzen der Zielfernrohre ist nun deutlich zu sehen und die Zeit zum Anlegen mit Scharfschützengewehren wurde angepasst. Außerdem sind One-Hit-Kills schwieriger. Audio: Waffen-, Treffer- und Schrittgeräusche wurden angepasst und verfeinert. Außerdem gibt es verschiedene Sound-Presets, zwischen denen Spieler nun wählen können.

Waffen-, Treffer- und Schrittgeräusche wurden angepasst und verfeinert. Außerdem gibt es verschiedene Sound-Presets, zwischen denen Spieler nun wählen können. Scorestreaks: Streaks wurden überarbeitet, um Spam im späteren Matchverlauf zu verhindern. Hohe/mächtige Verstärkungen werden seltener und benötigen mehr Punkte pro Leben.

Streaks wurden überarbeitet, um Spam im späteren Matchverlauf zu verhindern. Hohe/mächtige Verstärkungen werden seltener und benötigen mehr Punkte pro Leben. HUD: Es gibt neue Optionen im Menü, um das Interface nach Belieben anzupassen. So lassen sich Kompass, Lebensbalken, Hitmarker, Fadenkreuz, Spielernamen und mehr an- & abschalten.

Es gibt neue Optionen im Menü, um das Interface nach Belieben anzupassen. So lassen sich Kompass, Lebensbalken, Hitmarker, Fadenkreuz, Spielernamen und mehr an- & abschalten. Ping-System: Treyarch führt in sämtlichen Multiplayer-Modi einen Ping-Button ein, der ähnlich wie in Apex Legends oder Rainbow Six Siege funktionieren und die Kommunikation ohne Headset verbessern soll.



Mehr Informationen zum Multiplayer

Zusammen mit dem Multiplayer-Reveal wurden bereits eine ganze Reihe von Inhalten vorgeführt. Wir haben für euch sämtliche bisher bestätigten Waffen und Perks zusammengefasst.

Außerdem gibt es nun handfeste Pläne, wie der Entwickler in Zukunft mit dem Battle-Royale-Ableger Warzone verfahren wird. Dieser auch einzeln verfügbare Spielmodus wird auch in Zukunft eine wichtige Säule für die Serie bleiben.