Spätestens seit Dezember 2018 gibt es wieder große Diskussionen um Launcher: Epic hier, Valve da, Uplay dort. Und irgendwo zwischendrin auch der etwas weniger beachtete Launcher von Bethesda. Der wird in Zukunft wohl noch mehr Exklusivität einbüßen: Spiele wie Doom Eternal und Fallout 76 sollen nun doch - nein, nicht im Epic Games Store - sondern bei Steam erscheinen.

We’re pleased to announce that RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, and DOOM Eternal will be released on Steam as well as https://t.co/p0BARqmTBp. We will also be bringing Fallout 76 to Steam later this year.