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AC Black Flag Resynced bügelt mit dem neuen Title Update 1.04 einen der größten Atmosphäre-Killer auf eurem Karibik-Trip aus

Patch 1.04 greift mehrere Fehler an, über die sich die Community besonders ärgert. Wir haben die Patch Notes.

Profilbild von Stephanie Schlottag

Stephanie Schlottag
16.07.2026 | 09:35 Uhr

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Okay, explodiert ist zum Launch von Black Flag Resynced nichts, aber die Fehlerbehebungen des Title Updates dürften vielen Fans trotzdem willkommen sein. Okay, explodiert ist zum Launch von Black Flag Resynced nichts, aber die Fehlerbehebungen des Title Updates dürften vielen Fans trotzdem willkommen sein.

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Das erste große Title Update für Assassin’s Creed: Black Flag Resynced kommt eine Woche nach dem Launch. Wir fassen euch die wichtigsten Infos zum Release und die Änderungen des Patches zusammen. Das große Thema sind Bug-Fixes, darunter einige, die zu viel Kritik geführt hatten.

Alle via Ubisoft-Post vorab veröffentlichten Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels. Achtung! Der letzte Abschnitt davon befasst sich mit Quests, es stecken also Story-Spoiler drin. Ihr werdet nochmal in einer Zwischenüberschrift gewarnt.

Wann geht der Patch live? Am 16. Juli 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit soll das Title Update zum Download bereitstehen.

Wie groß ist der Patch? Das kommt auf eure Plattform an, hier die Daten, die Ubisoft angibt:

  • Xbox Series X|S: 15.35 GB
  • PlayStation 5: 2.44 GB
  • PC: 3.71 GB
  • Steam: 2.7 GB

Video starten 0:17 »Dieser Pirat ist hinter einer anderen Art Schatz her« - Im Black Flag Remake sorgt der Fotomodus aktuell für zahlreiche Lacher

Einige Highlights aus den Patch-Änderungen

Das Wetter: Für unseren Tester Jesko war der ständige Regen einer der bislang größten Atmosphäre-Killer. Jetzt wird beim Wettersystem nachgebessert. Nebel soll nun wie vorgesehen auftauchen, außerdem gibt’s öfter strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel für maximalen Karibik-Flair.

Flüssigere Cutscenes: Zum Launch hatten sich einige Spieler beschwert, dass die Cutscenes bei ihnen auf 30 FPS limitiert seien. Ubisoft hat das Frame-Limit bei selbst festgelegten Grafikeinstellungen (Custom) entfernt.

Steckenbleiben: Hier wird an mehreren Stellen nachgebessert, ihr könnt zum Beispiel nicht mehr versehentlich in euren Schiffsrumpf hineinschwimmen. Außerdem soll das Spiel euch nun nicht mehr in Mini-Games oder bei Desynchronisation festsetzen.

Walflosse: Manchmal konnte man dem finalen Flukenschlag bei der Waljagd nicht ausweichen. Jetzt geht das.

Weitere Bug-Fixes sollen die Stabilität verbessern und mögliche Probleme mit Texturen, Clipping, aber auch Story-Missionen beheben.

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Falls ihr auf einen bestimmten Fix hofft, der jetzt aber noch nicht in den Patch Notes steht, empfehlen wir, den Release des Updates noch abzuwarten. Oft kommt da nochmal ein Schwung weiterer Änderungen dazu. Falls nicht, bittet Ubisoft darum, Fehler über den offiziellen Bug-Reporter zu melden.

Auf der nächsten Seite findet ihr die Patch Notes.

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