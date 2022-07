Black Panther: Neues Singleplayer-Spiel mit Open World kommt angeblich von EA

Gerade rührt der emotionale Trailer zu Black Panther 2: Wakanda Forever tausende Fans zu Tränen - das Video ist gleichzeitig Werbung für den Film und Abschied vom verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman, der die Hauptrolle T’Challa im ersten Teil spielte.

Natürlich liegt nahe, dass eine so beliebte Marvel-Marke irgendwann auch als Spiel umgesetzt wird. Und tatsächlich will der bekannte Branchen-Insider Jeff Grubb erste Informationen zu einem Black-Panther-Titel kennen. Wir fassen zusammen, was er im Twitch-Podcast ausgeplaudert hat.

Was für ein Spiel wird Black Panther angeblich?

Worum geht’s? Das Buzzword-Bingo lässt erst mal aufhorchen: Grubb spricht von Singleplayer, einer Open World und einer Story, in der wir selbst zu Black Panther werden - allerdings nicht als T’Challa, sondern als dessen Nachfolger. Der König von Wakanda soll im Spiel bereits verstorben sein.

Wie heißt das Spiel? Ein offizieller Titel ist natürlich noch nicht bekannt, das Spiel ist ja bisher gar nicht angekündigt. Laut Grubb lautet der vorläufige Name Projekt: Rainier. Das wird aber garantiert nicht der finale Name sein.

Wer entwickelt es? Als Publisher soll EA an Bord sein, für die Entwicklung ist ein neues Studio zuständig - das bisher wohl noch keinen Namen hat. Allerdings arbeiten dort bekannte Gesichter, unter anderem Kevin Stephens, der ehemalige Vice President von Monolith (Mittelerde: Mordors Schatten, Schatten des Krieges) und Samantha Ryan (ebenfalls früher Monolith).

Wann erscheint es? Bis wir selbst als Black Panther losziehen, dauert es wohl noch eine lange Zeit. Das Spiel soll sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und das Dev-Studio ist noch im Aufbau. Vermutlich wird es erst 2024 oder 2025 Handfestes zum Titel geben. Bis dahin wartet immerhin jede Menge Marvel-Futter im Kino auf euch:

Zumindest Spider-Man schwingt sich ja schon 2022 auf den PC. Bei uns erfahrt ihr alles zum ehemaligen PlayStation-Hit.

Was haltet ihr von den Gerüchten zu Black Panther? Würdet ihr Wakanda gerne in PC-Spiel-Form erkunden? Oder wartet ihr noch auf eine ganz andere Marvel-Marke? Schreibt es uns gern in den Kommentaren.