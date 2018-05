Black Widow - Regisseur für Marvels Solo-Film mit Scarlett Johansson gesucht

Seit Scarlett Johanssons Auftritt als Black Widow im Marvel Cinematic Universe wünschen sich Fans einen Solo-Film mit der Superheldin. Nun endlich nimmt Marvel die seit Jahren erwartete Produktion auf. Zu Beginn des Jahres wurde schon die bisher wenig bekannte Autorin Jac Schaeffer für die Arbeit am Drehbuch verpflichtet, die für ihren ersten Film TiMER (2009) viel Aufmerksam erhielt.

Nach dem Kinoerfolg des DC-Films Wonder Woman sucht Marvel auch nach einer Regisseurin für den Film. Laut dem Branchen-Magazin Variety mit Autor Justin Kroll hat sich das Studio bereits mit über 65 potentiellen Kandidaten getroffen.

Dazu gehören angeblich auch Deniz Gamze Erguyen (Mustang), Amma Asante (A United Kingdom) und Chloe Zhao (The Rider). Währenddessen steht die Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins nicht zur Verfügung, da sie für DC Film bereits an dem Sequel mit Gal Gadot arbeitet.

