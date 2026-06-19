Blamage für Electronic Arts: Werbung zum Steam Sale offenbart KI-Abgründe

Diese KI-generierte Marketinggrafik für den EA Summer Sale auf Steam kommt bei Fans nicht gut an.

Der aktuelle Summer Sale von EA lockt auf Steam wieder mit unzähligen Rabatten. Wer auf der Shop-Seite nach Schnäppchen sucht, wird von einem massiven Werbebanner begrüßt, das Spiele wie Die Sims 4 oder Battlefield 6 bewerben soll.

Doch auf Reddit und in den sozialen Medien spricht gerade niemand über die angebotenen Titel – denn das Banner ist ein offensichtlicher und schlampiger KI-Unfall.

0:57 Das Steam Next Fest ist wieder da: Gerade warten tausende kostenlose Spiele darauf, von euch ausprobiert zu werden

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Ein anatomischer Albtraum

Ein genauerer Blick auf das KI-Kunstwerk offenbart schnell, warum die Community das Bild derzeit mit Spott überschüttet. Im Zentrum des Geschehens steht eine jubelnde Menge, und besonders eine Figur zieht die Blicke auf sich: Ein Fan reckt voller Begeisterung eine Fahne von Die Sims 4 in die Höhe.

Zumindest scheint es so, denn perspektivisch ergibt das Ganze überhaupt keinen Sinn:

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Und je länger man das Bild anstarrt, desto schlimmer wird es: Viele der ausgestreckten Arme kommen aus dem Nichts, verschmelzen auf halber Strecke mit dem Hintergrund oder enden in undefinierbaren Stümpfen. Ob im Hintergrund Arme, Gesichter oder etwas gänzlich anderes zu sehen sein sollen – in diesem matschigen Brei aus farbigen Formen unmöglich zu erkennen.

Es verwundert also nicht, dass dies bei den Nutzern nicht gut ankommt:

»Ein weiteres Milliardenunternehmen, das nicht bereit ist, ein paar Tausend Dollar für Kunst auszugeben. Das überrascht zwar nicht, aber in was für einer Dystopie leben wir denn bloß?« – Pholty

»Wow, die konnten nicht nur keinen Künstler bezahlen, sondern nicht einmal jemanden, der die beschissene KI-Grafik überprüft – sie haben einfach das Erstbeste genommen, was da rausgekommen ist. Von einem Unternehmen, das das für akzeptabel hält, kaufe ich keine Spiele.« – SomeGuyNamedJason

»Das ist nicht einmal gute KI. Das ist so eine KI, wie wir sie vor zwei Jahren hatten.« – Miamithrice69

»[...] Hat sich denn niemand die Mühe gemacht, vor dem Einreichen auch nur einen Blick darauf zu werfen, wie furchtbar das Bild geworden ist?« – Soske

Warum dieser Fehler so unglaublich billig von EA ist

Dass ein milliardenschwerer Publisher lieber auf Künstliche Intelligenz zurückgreift, anstatt einen der hausinternen Grafiker darauf zu setzen, sorgt ohnehin schon für viel berechtigte Kritik. Doch was diesen speziellen Fall so unglaublich billig und dreist macht, ist die absolute Lieblosigkeit bei der Umsetzung.

Moderne Gen-AI-Modelle sind längst über das Stadium hinaus, in dem Arme und Hände standardmäßig aussehen, als wären sie durch den Fleischwolf gedreht worden. Mit aktuellen Werkzeugen wie GPT Image 2 oder Google Nano Banan Pro lassen sich solche groben Patzer mit minimalem Aufwand und wenigen Klicks vermeiden:

Unser Selbstversuch: Mit einem innerhalb von zwei Minuten geschriebenen, detaillierten Prompt liefern aktuelle KI-Bildmodelle (hier: GPT Image 2) deutlich schönere Ergebnisse.

Auch wenn der erste generierte Entwurf solche Mutationen aufweist, reicht oft simples Inpainting – also das gezielte Bearbeiten von ausgewählten Bereichen via KI – aus, um die gröbsten Fehler in wenigen Minuten zu korrigieren.

Dass dieses Banner exakt so auf Steam gelandet ist, lässt fast nur einen Schluss zu: Hier hat jemand das fehlerhafte Ergebnis seines KI-Bildgenerators ohne ausreichend Qualitätskontrolle, geschweige denn Nachbearbeitung, hochgeladen. Womöglich, weil das Gesamtbild aus der Ferne stimmig genug wirkt. Die meisten werden schon nicht so genau hinschauen.

Dass EA mit dieser Grafik als Aushängeschild für den größten Sale des Jahres wirbt, sendet dennoch ein klares, ziemlich unglückliches Signal, wie viel Sorgfalt und Wertschätzung momentan in solche Marketing-Aktionen fließen.