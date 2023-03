»Es passt in kein existierendes Genre« - Zwei Blizzard-Legenden machen jetzt auf eigene Faust ein neues Spiel

Die ehemalige Blizzard-Präsidentin Jen Oneal kocht mit dem Studio Magic Soup jetzt ihr eigenes Süppchen.

Immer wieder kommt es vor, dass sich Entwickler von ihrem Studio lossagen, meist um ihre eigenen kreativen Ideen zu verfolgen: Ehemalige Bethesda- und Obsidian-Mitarbeiter entwickeln das Rollenspiel Wyrdsong. Shooter-Experten, die früher bei DICE waren arbeiten am zerstörungsreichen Shooter The Finals, und für die Spiele von Ex-Witcher-Entwicklern haben wir sogar eine eigene Liste.

Der Fall des neuen Entwicklerstudios Magic Soup ist jedoch ein Besonderer: Denn Jen Oneal, J. Allen Brack und John Donham sind außergewöhnlich erfahrene und hochdekorierte Blizzard-Veteranen.

Wer sind die Gründer?

Jen Oneal fungiert als CEO von Magic Soup. Bevor sie Blizzard verließ, führte sie das Unternehmen einige Monate lang als Präsidentin zusammen mit Mike Ybarra. Zuvor arbeitete sie schon bei Lucas Arts an Franchises wie Star Wars und Indiana Jones und war Studioleiterin von Vicarious Visions, wo sie an Destiny 2 und Tony Hawk's Pro Skater mitwirkte.

J. Allen Brack war vor Jen Oneal Präsident bei Blizzard und gab sein Amt im Zuge des Blizzard-Skandals an sie ab. Seine Karriere begann bei Origin Systems, wo er an Wing Commander arbeitete. Mit John Donham war er als Produzent an dem MMO Star Wars Galaxies beteiligt, bevor er zu Blizzard wechselte und dort über 12 Jahre an World of Warcraft arbeitete.

John Donham kam erst 2019 zu Blizzard und war dort bis 2020 Teil der Geschäftsführung. Zuvor war er unter anderem war er bei Sony beschäftigt und arbeitete dort etwa an den Franchises EverQuest und Planetside. Nach seiner Zeit bei Blizzard wechselte er zu Amazon und war dort als Direktor von Prime Gaming beschäftigt.

Was für ein Spiel entwickelt Magic Soup?

Da das Studio erst kürzlich gegründet wurde, befindet sich auch das erste große Projekt in einer sehr frühen Entwicklungs-Phase. All zu viele Details gibt es deshalb nicht, doch Jen Oneal verrät im Interview mit Venturebeat immerhin Folgendes:

Es ist zu früh, um die Details zu diskutieren. Aber der Gedanke ist, dass wir unsere Erfahrung mit der Entwicklung von Triple-A-Spielen nutzen um etwas zu erschaffen, dass das Beste in den Leuten hervorbringt und die positive Kraft des Mediums ausdrückt. Wir arbeiten an etwas, das heute in kein existierendes Genre passt.